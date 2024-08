После прыжка с 10-го этажа, тело вскрывают.

23-летний молодой человек прыгнул с 10-метровой вышки в бассейне Бремена - и погиб. Точная причина смерти пока неизвестна, так как полиция расследует трагический инцидент. Большие неприятности случаются время от времени, но этот случай уникален, по словам бассейнов Бремена.

После смертельного прыжка с 10-метровой вышки в Бремене патологоанатомы обследуют тело молодого человека. Точная причина смерти пока неизвестна, сказал представитель полиции. 23-летний мужчина ненадолго всплыл после прыжка в Stadionbad возле стадиона Везер, но later умер.

По словам бассейнов Бремена, двое спасателей видели плохой прыжок и приземление мужчины. "Мы считаем, что он просто неудачно упал", - сказал представитель. 23-летний мужчина всплыл, но его движения были неуверенными, и его состояние ухудшалось. Спасатели сразу же отреагировали, вытащили его из воды и оказали первую помощь, но безрезультатно.

Такого случая в Бремене никогда не было. "Люди часто плохо приземляются, но в итоге получают только красную попку, может, синяк или травму уха", - сказал представитель. Этот случай не сравним. "Просто очень, очень трагический случай".

Команда кризисной помощи поддерживает персонал, и 10-метровая вышка закрыта в знак уважения. "Мы не можем просто продолжать", - сказал представитель. Опытные сотрудники всегда следят за вышками, чтобы дети не толкались в воду, и только опытные пловцы прыгают.

Те, кто прыгнул с 3-метровой, 5-метровой и 7,5-метровой вышки, могут попробовать 10-метровую. "Вы должны постепенно подниматься к 10-метровой вышке, чтобы оценить прыжок", - посоветовал представитель. При прыжке с 10-метровой вышки скорость достигает примерно 50 километров в час, и нужно стремиться к минимальному контакту с поверхностью воды при входе.

