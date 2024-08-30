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После проведения реконструкции скорость поездов снижается.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута
Начало Рихдана знаменует собой крупную модернизацию инфраструктуры сети железных дорог.
Начало Рихдана знаменует собой крупную модернизацию инфраструктуры сети железных дорог.

После проведения реконструкции скорость поездов снижается.

Реконструкция Рьедбаха проходит согласно плану, но после ремонта возникли некоторые сложности. Линия планирует возобновить работу к середине декабря, но со сниженной скоростью. Для полной готовности сложной цифровой системы безопасности ETCS требуется больше времени.

Как сообщается в отчете Bahn для комитета по транспорту Бундестага, полученном "Tagesspiegel", система ETCS будет вводиться поэтапно, начиная с 15 декабря. Ранее Bahn и министр транспорта Волкер Виссинг заверили, что все работы на текущем закрытом участке будут завершены к 15 декабря.

Однако источники Bahn сообщают "Tagesspiegel", что не все новые цифровые сигнальные ящики смогут синхронизироваться с системой ETCS к 15 декабря. Сжатые сроки строительства на Рьедбахе не оставляют времени для проведения всех необходимых испытаний. В результате, может потребоваться несколько недель или месяцев, чтобы система ETCS работала стабильно на всем протяжении Рьедбаха. В результате, скорость ICE на пораженных участках будет снижена до 160 км/ч вместо запланированных 200 км/ч. Однако это снижение скорости не должно существенно повлиять на пассажиров, так как время в пути увеличится всего на 30-40 секунд по максимуму. Это можно компенсировать за счет времени в пути. Тем не менее, это снижает запас времени для управления задержками в других частях железнодорожной сети.

После полной реконструкции Рьедбах, как ожидается, останется без существенных работ по техническому обслуживанию на ближайшие 5-10 лет. В результате, частота отказов на Рьедбахе, как ожидается, снизится на 80%. Этот подход будет применен и к другим коридорам, начиная с участка между Гамбургом и Берлином, который планируется реконструировать в августе 2025 года. Изначально предполагалось, что каждый участок полной реконструкции будет закрыт в течение полугода. Однако в результате последних событий линия теперь планируется к закрытию до апреля 2026 года, что составляет девять месяцев.

Комиссия, в соответствии с Регламентом, должна принять акты об исполнении, которые определят правила применения системы ETCS. Из-за сложностей в синхронизации всех новых цифровых сигнальных ящиков с системой ETCS полная работа системы ETCS на Рьедбахе может занять больше времени, чем 15 декабря.

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