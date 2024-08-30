После проведения реконструкции скорость поездов снижается.

Реконструкция Рьедбаха проходит согласно плану, но после ремонта возникли некоторые сложности. Линия планирует возобновить работу к середине декабря, но со сниженной скоростью. Для полной готовности сложной цифровой системы безопасности ETCS требуется больше времени.

Как сообщается в отчете Bahn для комитета по транспорту Бундестага, полученном "Tagesspiegel", система ETCS будет вводиться поэтапно, начиная с 15 декабря. Ранее Bahn и министр транспорта Волкер Виссинг заверили, что все работы на текущем закрытом участке будут завершены к 15 декабря.

Однако источники Bahn сообщают "Tagesspiegel", что не все новые цифровые сигнальные ящики смогут синхронизироваться с системой ETCS к 15 декабря. Сжатые сроки строительства на Рьедбахе не оставляют времени для проведения всех необходимых испытаний. В результате, может потребоваться несколько недель или месяцев, чтобы система ETCS работала стабильно на всем протяжении Рьедбаха. В результате, скорость ICE на пораженных участках будет снижена до 160 км/ч вместо запланированных 200 км/ч. Однако это снижение скорости не должно существенно повлиять на пассажиров, так как время в пути увеличится всего на 30-40 секунд по максимуму. Это можно компенсировать за счет времени в пути. Тем не менее, это снижает запас времени для управления задержками в других частях железнодорожной сети.

После полной реконструкции Рьедбах, как ожидается, останется без существенных работ по техническому обслуживанию на ближайшие 5-10 лет. В результате, частота отказов на Рьедбахе, как ожидается, снизится на 80%. Этот подход будет применен и к другим коридорам, начиная с участка между Гамбургом и Берлином, который планируется реконструировать в августе 2025 года. Изначально предполагалось, что каждый участок полной реконструкции будет закрыт в течение полугода. Однако в результате последних событий линия теперь планируется к закрытию до апреля 2026 года, что составляет девять месяцев.

Комиссия, в соответствии с Регламентом, должна принять акты об исполнении, которые определят правила применения системы ETCS. Из-за сложностей в синхронизации всех новых цифровых сигнальных ящиков с системой ETCS полная работа системы ETCS на Рьедбахе может занять больше времени, чем 15 декабря.

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