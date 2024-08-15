- После протестов против климата аэропорт Нюрнберга открылся

После акции протеста группы "Последнее поколение" полёты в аэропорту Нюрнберга возобновились. Первым рейсом в 7:10 вылетел самолет, сообщил представитель аэропорта агентству dpa. Препятствие длилось примерно час и затронуло восемь рейсов.

Утром двое активистов климатического движения проникли на взлётную полосу аэропорта, сообщает полиция. Полёты были приостановлены на неопределенный срок. На месте происшествия корреспондент dpa обнаружил дыру в заборе в южной части взлётной полосы, рядом с которой были найдены кусачки.

Акции по всей стране

Группа "Последнее поколение" сообщила о нескольких акциях в аэропортах по всей стране. В паре активисты в оранжевых жилетах проникли в аэропорты Берлин-Бранденбург, Штутгарт, Нюрнберг и Кёльн-Бонн. Они мирно демонстрировали свой протест, держа плакаты со словами "Нефть убивает" и "Подпишите договор", сообщила организация. Взлётные полосы не были пересечены.

"В конечном итоге страдают пассажиры", - сказал представитель аэропорта Нюрнберг. Из-за акции был отменён один рейс, задержаны шесть рейсов, и один рейс был перенаправлен в Прагу.

В ответ на подобные акции в других аэропортах страны активисты из "Последнее поколение" также нарушили работу в аэропорту Нюрнберга, вызвав одну отмену и несколько задержек. Активисты, идентифицированные как члены "Последнее поколение", также нарушили работу в аэропорту Штутгарта, копируя свои действия в Нюрнберге.

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