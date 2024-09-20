После пробы лучших сортов кофе во всем мире, мои предпочтения остаются неизменными <unk> Я не фанат.

Будучи прекрасно осведомленным о вашей кофейной одержимости, фанат, вы, наверное, даже имеете любимую акру в дождевом лесу, где растут ваши кофейные зерна. Я понимаю, без проблем.

Но меня-то? Я бы хотел разделить ваш энтузиазм.

Дело в том, что я люблю кучу кофейных вещей. Аромат кофе опьяняет. Я люблю атмосферу в некоторых кофейнях. Я люблю эти блестящие машины с их блестящими трубками и клапанами давления. Я ценю энергию татуированных бариста, которые соскребают остатки с предыдущей чашки, а затем создают картину вашего лица в пене на вашем капучино. Я фанат аксессуаров – френч-прессов, кофейников, фильтров, тампонов и тех хрустящих Лотус-печенюшек, которые часто подают в качестве дополнения.

Я влюблен во все это, действительно. Я люблю это, пока не сделаю глоток, а затем...

Кофе? Фу.

Я пытался оценить кофе. На протяжении многих лет меня под крыло брали предвзятые кофейные знатоки из разных сект, которые говорили мне: "Забудьте обо всех этих противных прошлых вкусах, попробуйте это!". С готовностью я открыл свой вкус, отбросил свои предубеждения и с энтузиазмом сделал глоток.

Как и следовало ожидать, я поперхнулся. Фу.

Прежде чем меня назовут простолюдином, дайте мне объяснить. У меня больше кофейных заслуг, чем у среднего Джо. В середине нулевых я провел два года на индонезийском острове Ява, где родился кофе Ява. Во время моего пребывания там я отправился на восток, в южную часть Сурабаи, где растут эти высоко ценимые красные зерна, сушатся и обжариваются.

Там французский термин терруар – характер, полученный от определенного места – витал в воздухе, как кофеин на стероидах. Почва была влажной и ароматной, солнце было туманным и тяжелым. В своем источнике я получил шанс попробовать кофе так, как задумала природа, без вмешательства промышленности.

Уф!

В Индонезии также предлагают экзотический и дорогой кофе, сделанный из зерен, прошедших через пищеварительную систему циветты. Я никогда не баловался, но, может быть, мне следовало бы. Я не вижу, как обработка ночным лесным зверьком может сделать кофе хуже.

Два года назад я посетил Колумбию и меня привели в одну из лучших кофеен Боготы. Еще раз мне сказали: "Забудьте обо всех прошлых противных вкусах, попробуйте это!"

Но снова – ужасно. Прошу прощения, искренне.

Кстати, в кофейнях Боготы, по традиции, также принято наслаждаться чашкой горячего шоколада с куском сыра, идеальным для макания.

Конечно, я продолжал пить мой колумбийский напиток, чтобы не показаться невежливым. Подобным образом я пил "самый лучший кофе в мире" в Турции, Греции, Италии, Франции, Марокко, на Аравийском полуострове (кардамон творит чудеса, но все же нет), и в Австралии.

Я не думаю, что дело в моих вкусовых рецепторах. Я люблю почти все остальное на своей тарелке, и мои кулинарные приключения далеки от скучных.

Конечно, я британец, так что я разделяю склонность пить чай, а не кофе. Но и вы, британцы, тоже любите кофе. Кофейни были большим делом в лондонском 17-м веке до прихода чая. И сегодня мои британские друзья и коллеги любят кофе так же, если не больше, чем чашку чая.

И это проблема, поскольку британские привычки в потреблении кофеин-содержащих напитков в последнее время были переквалифицированы как кофейная одержимость. Уютные кафе, где раньше за небольшую плату наливали чайник чая, пали жертвами корпоративных кофеен.

И пока Старбакс и другие все еще продают чай, они делают это по кофейным ценам. Пять долларов за чашку, которая состоит из горячей воды, маленького чайного пакетика и капли молока, не редкость.

Больше проблема в США. Когда я там бываю, я обычно беру с собой запас чайных пакетиков (PG Tips или Yorkshire Gold, если вы спрашиваете – мы редко пьем Lipton здесь). Я видел чай в меню, но тот бледный, едва теплый отстой, который они подают? Фу. Если это то, что они пьют здесь, нет удивительно, что все переключились на кофе.

Но я осознаю, что проблема во мне, а не в кофе. Я видел, как другим удается ладить с кофе, и зеленоглазое чудовище ревности шевелится во мне. Почему такая связь не работает для нас двоих? Может быть, если мы просто дадим друг другу немного времени, мы будем готовы попробовать снова вместе.

Несмотря на мою любовь ко всему, что связано с кофе, от аромата до атмосферы и искусства бариста, я не могу по-настоящему насладиться чашкой кофе. Мое двухлетнее пребывание на индонезийском острове Ява, где родился кофе Ява, даже включало поездку на кофейные плантации, но мои вкусовые рецепторы остались равнодушными.

В моих попытках оценить кофе я баловался экзотическими сортами, такими как кофе, обработанный циветтой в Индонезии, и лучшие в мире напитки в разных странах, но всегда находил их менее чем удовлетворительными. И хотя я могу насладиться чашкой горячего шоколада с сыром в кофейнях Боготы, мои кофейные опыты в конечном итоге разочаровывают.

В свете этого я часто задумываюсь, не склоняются ли мои вкусовые предпочтения больше к пище и напиткам, не содержащим кофеин. Может быть, наше следующее приключение должно включать в себя открытие новых кулинарных изысков со всего мира, так как я верю, что мы оба найдем в этом большое удовольствие.

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