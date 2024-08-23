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После принятия обязательного декрета о бороде талибы вводят "моральные" правила.

Были введены строгие нормы поведения Талибаном в Афганистане, в том числе обязательное ношение хиджабов, бород и запись живых существ.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута

- После принятия обязательного декрета о бороде талибы вводят "моральные" правила.

Строгий режим талибов в Афганистане: внедрение новых норм морали

Режим талибов в Афганистане ввел строгие моральные ограничения, еще больше ужесточив контроль, который ранее осуществляла моральная полиция. Эти новые законы, включающие обязательное ношение хиджаба для женщин и запрет на гомосексуальность, были объявлены верховным лидером исламистов Хайбатуллой Ахундзадой и подтверждены Министерством юстиции в среду. Закон был опубликован в официальном вестнике в конце июля.

Влияние на женщин, мужчин и СМИ

Эти законы усиливают власть моральной полиции, которая с тех пор, как талибы вернулись к власти в 2021 году, применяет поведенческие нормы, основанные на шариатском праве. Согласно этому закону, "мусульманки обязаны закрывать лицо и тело" в присутствии мужчин, не являющихся им близкими родственниками.

Мужчинам предписано носить брюки, закрывающие колени, и усыпить бороду соответствующей длины. Запреты распространяются на гомосексуальные отношения, прелюбодеяние, азартные игры и создание или просмотр медиаконтента, изображающего живых существ.

Нарушение молитв и неповиновение родителям также могут повлечь наказание. СМИ запрещено распространять контент, нарушающий шариат, оскорбляющий мусульман или содержащий живых существ.

ООН критикует "атмосферу страха" в Афганистане

Моральная полиция имеет право наказывать за нарушения предупреждениями, угрозами, штрафами, трехдневным заключением или другими санкциями. Повторные правонарушения могут привести к судебному разбирательству.

Ранее миссия ООН по оказанию помощи в Афганистане (УНАМА) выразила обеспокоенность созданием "атмосферы страха" в Афганистане со стороны тех, кто навязывает мораль.

После периода присутствия западных военных сил радикальные исламские талибы вновь захватили власть в Афганистане в августе 2021 года, провозгласив "Исламское эмират". С тех пор они навязывают свой строгий исламский порядок с жесткими законами, в частности, ограничивающими права женщин. В международном масштабе талибы по-прежнему изолированы, и ни одна страна не признает их в качестве официального правительства Афганистана.

В соответствии с строгими моральными нормами талибов "мусульманки обязаны закрывать лицо и тело" в присутствии мужчин, не являющихся им близкими родственниками. Введение этих норм талибами способствовало созданию "атмосферы страха" в Афганистане, как критиковала миссия ООН по оказанию помощи в Афганистане (УНАМА).

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