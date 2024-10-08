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После предыдущего пика, бизнес-заказы значительно снижаются.

 and  Grigoriy Williams
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Среди всего этого отмечается резкое снижение местных заказов.
Среди всего этого отмечается резкое снижение местных заказов.

После предыдущего пика, бизнес-заказы значительно снижаются.

Германия, будучи ведущей промышленной державой, в настоящее время сталкивается с трудностями в своей промышленной сфере. Этот сектор находится в застое, так как заказы снизились почти на шесть процентов в августе, что оказало значительное влияние на отрасли, такие как автомобилестроение, химическая промышленность и машиностроение. Эксперты расценивают это как еще одно тревожное развитие.

Новые заказы в промышленном секторе испытали крах, что еще больше усугубляет кризис. После двух последовательных увеличений заказы снизились на 5,8 процента в августе по сравнению с предыдущим месяцем, что является самым резким падением с января, согласно Федеральному статистическому управлению. Экономисты предсказывали снижение всего на 2,0 процента. Однако пересмотренный рост заказов в июле оказался выше, чем было первоначально сообщено, и составил 3,9 процента вместо 2,9 процента.

Внутренние заказы снизились на 10,9 процента в августе, в то время как заказы из-за рубежа снизились незначительно на 2,2 процента. Заказы из стран еврозоны упали значительно на 10,5 процента, в то время как заказы из других частей мира выросли на 3,4 процента.

Эксперт ЛБВ Йенс-Оливер Никлаш прокомментировал: "Ведущие индикаторы падают, прогнозы пересматриваются вниз, и плохие новости продолжают поступать. Все это похоже на рецессию". Главный экономист Коммерцбанка Йорг Крамер описал данные как разочаровывающую неожиданность, ожидая, что валовой внутренний продукт в лучшем случае останется на прежнем уровне во второй половине года. "Нет никаких признаков ожидаемого экономического восстановления".

Выступление августа можно объяснить развитием крупных заказов. Без них заказы снизились бы всего на 3,4 процента. "Однако надежды на то, что заказы достигли дна, теперь развеяны", - заявил Федеральный министерство экономики. " Given the persisting weakness in demand and the continuing deterioration in business sentiment, a significant recovery in industrial production in the second half of 2024 seems unlikely."

Себастьян Дуллиен, научный директор профсоюзного Института IMK, отметил, что три крупнейшие отрасли германской промышленности - автомобилестроение, машиностроение и химическая промышленность - все затронуты спадом. В настоящее время IMK ожидает стагнации ВВП в этом году и скромный рост на 0,7 процента в следующем году. "Текущее ухудшение ситуации в промышленности представляет собой риск снижения для уже пессимистичного прогноза", - добавил Дуллиен, заявив, что при текущих данных рост более одного процента, ожидаемый правительством на 2025 год, кажется нереалистичным.

Экономический спад в промышленном секторе Германии вызывает обеспокоенность, и эксперты предсказывают стагнацию ВВП в этом году. Спад заказов, особенно в автомобильной, химической и машиностроительной промышленности, существенно влияет на экономику страны.

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