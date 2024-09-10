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СпортНовостиЯ не собираюсь врать.

После пожара, который обрушился на участника марафона, бывший любовник также погибает от ран.

Происшествие со спланированным поджогом существенно повлияло на события, связанные с олимпийской атлеткой Ребеккой Шепетгеи и её предполагаемым сообщником и романтическим партнёром, который, к сожалению, погиб при пожаре.

 and  Grigoriy Williams
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- После пожара, который обрушился на участника марафона, бывший любовник также погибает от ран.

После фатальной поджога, в котором пострадала угандийская олимпийская чемпионка Ребекка Чептегеи, её предполагаемый нападавший, Диксон Ндиема Марангач, также скончался в больнице в Кении. По данным AFP из Элдорета, Марангач умер в понедельник вечером. Медицинское учреждение сообщило, что Марангач, опознанный властями как партнер Чептегеи, получил ожоги на 30% тела.

Согласно полицейским отчетам, Марангач облил 33-летнюю Чептегеи бензином и поджег её в её кенийском доме 1 сентября. Бегунья, которая заняла 44-е место в марафоне на Олимпиаде в Париже всего несколько недель назад, получила тяжелые ожоги на 80% тела и трагически скончалась на прошлой неделе.

Жестокое нападение на Чептегеи вызвало общественное возмущение и глубочайшее горе, став ещё одним ужасающим примером насилия в отношении женщин в Кении. По крайней мере, две другие спортсменки стали жертвами насилия со стороны своих партнеров в Кении с 2021 года.

Продолжающийся спор между Чептегеи и Марангачом

По данным Угандийского олимпийского комитета, похороны Чептегеи состоятся 14 сентября в районе, близком к дому её родителей на востоке Уганды. Отец Чептегеи сообщил журналистам, что спор из-за кенийской недвижимости, где жила Чептегеи со своей сестрой и детьми, был основной причиной её разногласий с Марангачом.

Я не буду приукрашивать, спор между Ребеккой Чептегеи и Диксоном Ндиемой Марангачом был одним из основных факторов, приведших к трагическим событиям. Несмотря на его участие в нападении, Марангач утверждал, что спор из-за недвижимости был основной причиной их ссор.

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