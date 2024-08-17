Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЖенщины

После поражения против "Баварии" "ССВ Ульм" воспринимает многочисленные положительные моменты.

Подопечные второго эшелона борются против фаворитов высшего уровня и, несмотря на свои усилия, все же уступают. Однако игроки и тренер остаются относительно довольны.

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута

- После поражения против "Баварии" "ССВ Ульм" воспринимает многочисленные положительные моменты.

Несмотря на вылет в первом раунде Кубка DFB против мюнхенской "Баварии", клуб низшей лиги "SSV Ульм" доволен своей игрой. "Мы показали солидную игру в целом", - сказал капитан Йоханнес Райхерт после поражения 0:4 (0:2). "Раздражает, что не смогли превратить это в победу. Мы встретили серьезную конкуренцию, и все выложились на полную. Это точно добавит нам уверенности в себе".

Йоахим Вёрле, который ранее тренировал женскую команду "Баварии" с 2010 по 2019 год и приводил ее к двум чемпионским титулам, также остался доволен игрой новичка. "Тот факт, что мы держались и играли так, - это положительный момент", - сказал он, смотря вперед на домашний матч против "Фортуны Дюссельдорф" 25 августа.

Надежда на выздоровление вратаря

Вёрле оптимистично смотрит на возможное возвращение вратаря Кристиана Ортага после его замены из-за травмы во время этого матча. "У нас пока нет точных данных", - сказал тренер. "Но он, кажется, улучшался к концу, так что он уехал домой с женой". Ортаг столкнулся с товарищем по команде Никласом Колбе в первом тайме, что привело к замене с травмой головы.

Кампания "SSV" в лиге началась с поражений от "1. FC Кайзерслаутерн" (1:2) и "Яхн Регенсбург" (0:1). Против "Баварии" они потерпели третье подряд поражение в официальном матче, но Вёрле остается оптимистичным и считает, что они могут извлечь из этого несколько положительных моментов. "Наша команда выложилась на поле. Атака "Баварии" не имела много шансов. Мы можем взять это и просмотреть видео", - сказал 42-летний тренер.

Женская футбольная команда "Баварии" могла бы извлечь выгоду из тактических приемов Йоахима Вёрле, учитывая его успешную работу с предыдущей женской командой. Несмотря на недавние поражения клуба низшей лиги "SSV Ульм", их женская команда могла бы научиться у них стойкости и выносливости на поле.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Пропущенные Олимпийские игры: Мюллер/Тиллманн завоевали титул чемпиона Европы
Федеральные земли Германии

Пропущенные Олимпийские игры: Мюллер/Тиллманн завоевали титул чемпиона Европы

На Олимпийских играх в Париже Свеня Мюллер и Цинджао Тилльманн рискуют вылететь в 1/16 финала. Спустя примерно две недели они демонстрируют непобедимую серию на Чемпионате Европы.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Встреча за Суперкубок Ливеркузена и Штутгарта отметила триумфальный старт их сезонов.
Федеральные земли Германии

Небесный конфликт в Суперкубке: "Бавария" одержала победу за победу

В прошлом сезоне, Леверкузен задавал стандарт. Чтобы претендовать на первый титул нынешнего сезона, действующему dual-чемпиону потребовалось сделать значительное усилие. Решающий вердикт был вынесен после послематчевых пенальти.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
" Байер Леверкузен " одержал победу над " Штутгарт " в Суперкубке
Федеральные земли Германии

" Байер Леверкузен " одержал победу над " Штутгарт " в Суперкубке

В дебютном титульном матче нынешнего сезона победителем становится Байер Леверкузен. Штутгарт терпит поражение в финале Суперкубка, уступив по пенальти.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
"Ганновер 96" испытывает разочарование в своем путешествии в третьем дивизионе, когда они сталкиваются с "Арминией Билефельд".
Федеральные земли Германии

"Ганновер 96" испытывает разочарование в своем путешествии в третьем дивизионе, когда они сталкиваются с "Арминией Билефельд".

Ганновер 96 терпит ранний вылет в Кубке после двух начальных поражений в первом тайме. Два бывших игрока Ганновера мешают команде низшего дивизиона. Бывший интернационал допускает ошибку.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно

Последние

Десять сотрудников правоохранительных органов получили ранения во время протестного митинга в поддержку палестинцев.
Панорама

Десять сотрудников правоохранительных органов получили ранения во время протестного митинга в поддержку палестинцев.

Не менее 1000 человек якобы приняли участие в палестинской акции протеста, в то время как около 400 сотрудников правопорядка присутствовали. Сборы не были совсем мирными.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Украинский дипломат выразил ожидание сильного утверждения по бюджету
Политика

Украинский дипломат выразил ожидание сильного утверждения по бюджету

Германия играет жизненно важную роль в украинской борьбе против России. Согласно статье в новостях, возникли опасения по поводу возможного сокращения финансовой помощи. Посол Украины предупреждает.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно