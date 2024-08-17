- После поражения против "Баварии" "ССВ Ульм" воспринимает многочисленные положительные моменты.

Несмотря на вылет в первом раунде Кубка DFB против мюнхенской "Баварии", клуб низшей лиги "SSV Ульм" доволен своей игрой. "Мы показали солидную игру в целом", - сказал капитан Йоханнес Райхерт после поражения 0:4 (0:2). "Раздражает, что не смогли превратить это в победу. Мы встретили серьезную конкуренцию, и все выложились на полную. Это точно добавит нам уверенности в себе".

Йоахим Вёрле, который ранее тренировал женскую команду "Баварии" с 2010 по 2019 год и приводил ее к двум чемпионским титулам, также остался доволен игрой новичка. "Тот факт, что мы держались и играли так, - это положительный момент", - сказал он, смотря вперед на домашний матч против "Фортуны Дюссельдорф" 25 августа.

Надежда на выздоровление вратаря

Вёрле оптимистично смотрит на возможное возвращение вратаря Кристиана Ортага после его замены из-за травмы во время этого матча. "У нас пока нет точных данных", - сказал тренер. "Но он, кажется, улучшался к концу, так что он уехал домой с женой". Ортаг столкнулся с товарищем по команде Никласом Колбе в первом тайме, что привело к замене с травмой головы.

Кампания "SSV" в лиге началась с поражений от "1. FC Кайзерслаутерн" (1:2) и "Яхн Регенсбург" (0:1). Против "Баварии" они потерпели третье подряд поражение в официальном матче, но Вёрле остается оптимистичным и считает, что они могут извлечь из этого несколько положительных моментов. "Наша команда выложилась на поле. Атака "Баварии" не имела много шансов. Мы можем взять это и просмотреть видео", - сказал 42-летний тренер.

Женская футбольная команда "Баварии" могла бы извлечь выгоду из тактических приемов Йоахима Вёрле, учитывая его успешную работу с предыдущей женской командой. Несмотря на недавние поражения клуба низшей лиги "SSV Ульм", их женская команда могла бы научиться у них стойкости и выносливости на поле.

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