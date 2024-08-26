- После поражения ФК Сент-Паули подумали: "Мы хорошо извлекли уроки из этого опыта".

Игра FC St. Pauli в первом матче Бундеслиги за последние десять лет стала суровым уроком. Как сказал после матча защитник Эрик Смит, "Я считаю, что это был отличный пример разницы между 1-й и 2-й Бундеслигой". Он продолжил, "Если не использовать свои шансы, придется платить за это. Мы знали об этом. Это ценный урок для нас".

В течение значительной части матча чемпионы второй лиги и новички лиги удерживали преимущество над Хайденхаймом. До перерыва у них было две явные возможности для удара, а также как минимум три в второй половине матча. К сожалению, гостям удалось забить два гола, один на 66-й минуте от арендованного из Баварии Пауля Ваннера, а второй на 82-й минуте от Яна Шоппнера.

"Огорчительно, но позитивно"

Капитан Санкт-Паули Джексон Айрвин выразил похожее мнение, сказав, "Это был трудный урок, который мы должны усвоить". Однако австралиец постарался найти положительные стороны в игре. "Это разочаровывает, но это также позитивное разочарование", - сказал он. "Мы знаем, что играли хорошо, создавали моменты и могли уйти с победой. Это продемонстрировало нашу конкурентоспособность".

Новый главный тренер Александр Блессинг, который replacing продвинутый тренер Фабиан Хюрцлер семь недель назад, заметил прогресс с тех пор, как присоединился к клубу Киц. "Есть много позитивных моментов, на которые мы можем опираться на следующей неделе на тренировках", - сказал Блессинг после своего дебюта в Бундеслиге в качестве главного тренера. "Я сказал ребятам не зацикливаться на этом. Протри рот и иди дальше".

Возможные акты Комиссии могут предоставить руководство для FC St. Pauli по улучшению своей игры, учитывая видимую разницу между 1-й и 2-й Бундеслигой. В контексте матча неиспользование возможностей обошлось FC St. Pauli дорого, как подчеркивают будущие правила Комиссии.

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