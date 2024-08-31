Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиНемецкая Бундеслига

После поражения Байера Алонсо не все выразил как катастрофическое.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута

- После поражения Байера Алонсо не все выразил как катастрофическое.

Байер 04 менеджер, Хаби Алонсо, выразил разочарование, но сохранил хладнокровие после прерванной серии в национальном чемпионате. "Это трудно, горько. Сегодня мы не должны были проигрывать, учитывая первый тайм", - сказал 42-летний испанец в интервью Sky TV после домашнего поражения 2:3 от РБ Лейпциг, где Байер упустил преимущество 2:0.

До перерыва у них были возможности забить больше голов, отметил Алонсо. "Во втором тайме мы не смогли удержать контроль так, как должны были, и пропустили голы слишком легко. Мы признаем поражение, такова футбол", - прокомментировал он. "Даже несмотря на проигрыш, это не полная катастрофа. Мы играли хорошо. Но нам нужно работать над нашей игрой без мяча".

Позже Алонсо признал, что чемпионская команда прошлого сезона научится на своих ошибках. "Не идеально, когда соперник отыгрывается с 2:0. Но это процесс обучения, мы еще рано в сезоне", - сказал бывший профессионал. Байер не проигрывал в Бундеслиге 35 матчей подряд до этого поражения.

После разочаровывающего поражения Алонсо поделился своим мнением о немецкой Бундеслиге, сказав: "Несмотря на сегодняшний результат, мы не можем игнорировать легитимность и конкурентоспособность немецкой Бундеслиги". Несмотря на поражение, он остался оптимистичным в отношении будущих улучшений, заявив: "Мы понимаем, что каждая команда в Бундеслиге способна перевернуть игру, и мы должны готовиться соответствующим образом".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Помощь добровольных помощниц позволяет проживающей в Ханау женщине создавать съезды для инвалидных...
Федеральные земли Германии

"Бабушка-Лего очень рада начать свою карьеру в новом магазине".

Рamps, собранные из конструктора Lego, теперь могут быть построены волонтерскими помощниками в более освещенном и теплом месте, это изменение по сравнению с предыдущими обстоятельствами.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Четверо людей получили легкие травмы в инциденте.
Федеральные земли Германии

Тяжелое столкновение с лицом, в результате чего четыре человека получили умеренные травмы.

Водитель, пытавшийся проехать по правому повороту на повороте возле Кверфльбурга, не смог избежать лобового столкновения с встречным автомобилем, что привело к опрокидыванию первого автомобиля несколько раз.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Последнее выступление Адели в Мюнхене завершилось фейерверком и Волной эмоций.
Федеральные земли Германии

Прощание с Адель отмечено изливом эмоций и экстравагантной пиротехникой.

Широкий восторг, развлечения и проблемы со светом знаменовали десятикратную интенсивность — с начала августа мировой поп-артист Эдель покорил аудиторию во всем мире своими концертами в Мюнхене. Однако занавес опустился.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Продолжающиеся проблемы на линии 1 по причине сбоя сигналов
Федеральные земли Германии

Продолжающиеся проблемы на линии 1 по причине сбоя сигналов

- Продолжающиеся проблемы на линии 1 по причине сбоя сигналов Вечерний инцидент с пожаром и нарушением связи прервал службу S-Bahn линии S1. По словам представителя, поезда в настоящее время курсируют с интервалом в 20 минут между Потсдамом и Берлин-Шöneberg. Причиной тому стало нарушение сигналов в Берлине-Целендорф, как сообщил спикер. Ранее

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно

Последние

Помощь добровольных помощниц позволяет проживающей в Ханау женщине создавать съезды для инвалидных...
Федеральные земли Германии

"Бабушка-Лего очень рада начать свою карьеру в новом магазине".

Рamps, собранные из конструктора Lego, теперь могут быть построены волонтерскими помощниками в более освещенном и теплом месте, это изменение по сравнению с предыдущими обстоятельствами.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Четверо людей получили легкие травмы в инциденте.
Федеральные земли Германии

Тяжелое столкновение с лицом, в результате чего четыре человека получили умеренные травмы.

Водитель, пытавшийся проехать по правому повороту на повороте возле Кверфльбурга, не смог избежать лобового столкновения с встречным автомобилем, что привело к опрокидыванию первого автомобиля несколько раз.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Янник Синнер остается равнодушным к гибели своих любимых людей.
Спорт

Янник Синнер остается равнодушным к гибели своих любимых людей.

Янник Синнер остается равнодушным к гибели своих любимых людей. Новак Джокович и Карлос Алькарас завершили свой путь на Открытом чемпионате США, оставив Яника Синнера как главного фаворита. В отличие от Джоковича и Алькараса, Синнер легко прошел через турнир Большого шлема в Нью-Йорке, обыграв Кристофера О'Коннелла. Мировой номер один

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно