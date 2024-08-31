- После поражения Байера Алонсо не все выразил как катастрофическое.

Байер 04 менеджер, Хаби Алонсо, выразил разочарование, но сохранил хладнокровие после прерванной серии в национальном чемпионате. "Это трудно, горько. Сегодня мы не должны были проигрывать, учитывая первый тайм", - сказал 42-летний испанец в интервью Sky TV после домашнего поражения 2:3 от РБ Лейпциг, где Байер упустил преимущество 2:0.

До перерыва у них были возможности забить больше голов, отметил Алонсо. "Во втором тайме мы не смогли удержать контроль так, как должны были, и пропустили голы слишком легко. Мы признаем поражение, такова футбол", - прокомментировал он. "Даже несмотря на проигрыш, это не полная катастрофа. Мы играли хорошо. Но нам нужно работать над нашей игрой без мяча".

Позже Алонсо признал, что чемпионская команда прошлого сезона научится на своих ошибках. "Не идеально, когда соперник отыгрывается с 2:0. Но это процесс обучения, мы еще рано в сезоне", - сказал бывший профессионал. Байер не проигрывал в Бундеслиге 35 матчей подряд до этого поражения.

После разочаровывающего поражения Алонсо поделился своим мнением о немецкой Бундеслиге, сказав: "Несмотря на сегодняшний результат, мы не можем игнорировать легитимность и конкурентоспособность немецкой Бундеслиги". Несмотря на поражение, он остался оптимистичным в отношении будущих улучшений, заявив: "Мы понимаем, что каждая команда в Бундеслиге способна перевернуть игру, и мы должны готовиться соответствующим образом".

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