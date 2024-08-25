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После подачи заявления о разводе Бен был замечен с другой женщиной; Дженнифер Лопес делится провокационными автопортретами.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова надеялись на прочность своих отношений. К сожалению, в последние дни певица инициировала расторжение брака – это привело к текущей ситуации.

 and  Anne Legman
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Бен Аффлек наслаждается мороженым со своими детьми Сер자리ной и Самуэлем в Лос-Анджелесе, в то время...
Бен Аффлек наслаждается мороженым со своими детьми Сер자리ной и Самуэлем в Лос-Анджелесе, в то время как Дженнифер Лопес делает селфи

- После подачи заявления о разводе Бен был замечен с другой женщиной; Дженнифер Лопес делится провокационными автопортретами.

Дни после расставания всегда непросты. Нужно время, чтобы осознать, что жизнь изменилась и вы идете по разным путям. Официальное прекращение отношений - это еще один этап переживания боли. Именно это произошло между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком 20 августа, когда она подала на развод.

Ни один из них пока не комментировал расставание, но знаменитости часто держат свою личную жизнь в секрете. Детали заявления уже известны. Дата раздельного проживания указана как 20 августа 2024 года. Похоже, пара, пытавшаяся начать жизнь заново, жила раздельно примерно четыре месяца. Заявление, поданное 20 августа, якобы было подано стратегически, совпадая с годовщиной их отношений два года назад.

Дженнифер Лопес снова появляется в социальных сетях

Прошло пять дней с момента подачи заявления о разводе, так что же делали бывшие возлюбленные? Бена Аффлека видели, как он наслаждается мороженым с двумя из своих детей 23 августа, похоже, его аппетит не пострадал. По данным "Page Six", актера также видели в компании Кик Кеннеди, дочери Роберта Ф. Кеннеди-младшего. Источники сообщают, что они были замечены в Polo Lounge знаменитого отеля Beverly Hills Hotel и других популярных местах для знаменитостей. Кик Кеннеди отказалась комментировать свою relationship с Беном Аффлеком, и запросы комментариев от Аффлека остались без ответа.

С момента расставания Бен Аффлек обращается за поддержкой и советом к своей бывшей жене Дженнифер Гарнер. Пара, у которой есть трое общих детей, развелась в 2015 году и окончательно оформила развод в 2018 году. Несмотря на расставание, бывшие супруги сохранили дружеские отношения, и Гарнер поддерживала Аффлека на протяжении всего его брака и развода.

Дженнифер Лопес, обычно активная в социальных сетях, после расставания молчала. Ее Instagram был тихим примерно неделю, пока она не опубликовала селфи в своей истории в прошлую пятницу. На фотографии 55-летняя Лопес одета в розовый махровый пижамный костюм и излучает чувственность. При ближайшем рассмотрении на заднем плане видно украшенную рождественскую елку, что указывает на то, что это не récente фотография, а любимая из архива.

Так она пытается вызвать ревность своего бывшего или почему она выбрала эту фотографию?

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В текущей ситуации решение Дженнифер Лопес поделиться старым селфи в социальных сетях после подачи заявления о разводе может показаться необычным шагом в контексте расторжения брака.

Пока Бен Аффлек адаптируется к своей жизни после развода, его бывшая жена Дженнифер Гарнер продолжает поддерживать и сохранять дружеские отношения, демонстрируя, как бывшие супруги могут сохранить позитивные отношения несмотря на расставание.

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