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Федеральные земли ГерманииНовостиФутбол

После первых 10 матчей происходит первое розыгрыш лотереи HSV.

Спортивный директор HSV предпочитает воздерживаться от давления на себя при оценке начального этапа сезона. Он остается открытым для потенциальных приобретений и трансферов игроков.

 and  James Williams
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- После первых 10 матчей происходит первое розыгрыш лотереи HSV.

Главный менеджер "Гамбурга" Стефан Кунц воздерживается от оценок выступления "Гамбургера" в 2-й Бундеслиге на данный момент. "Я бы предпочел сделать выводы после 10 матчей", - сказал 61-летний Кунц на мероприятии "Спорт-Бильд-Арена" в Халле Фишмаркт в Гамбурге.

"Гамбург" начал новый сезон с переменным успехом, одержав одну победу, сыграв вничью и потерпев одно поражение. В настоящее время команда, возглавляемая Штеффеном Баумгартом, занимает 12-е место с 4 очками. В эту субботу (13:00 по CET/Sky) "Гамбург" примет в своем стадионе "Волькспарк" только что promuoted "Преussen Munster".

Кунц описал недавнее поражение от "Ганновер 96" со счетом 0:1 как "неидеальное". "Если бы мы использовали хотя бы один из наших шансов, мы бы сыграли вничью. Такова жизнь", - сказал он.

Кунц, менеджер "Гамбурга", не исключил возможности, что клуб может расстаться с некоторыми игроками или подписать новых до окончания трансферного окна в пятницу вечером. "Нам нужно оставаться спокойными", - сказал 61-летний Кунц.

Несмотря на смешанные результаты, футбольная команда "Гамбурга", "Гамбург", с нетерпением ждет предстоящего матча против "Преussen Munster". Кунц, менеджер, продолжает оценивать выступление команды, надеясь на лучшие результаты.

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