- После первых 10 матчей происходит первое розыгрыш лотереи HSV.

Главный менеджер "Гамбурга" Стефан Кунц воздерживается от оценок выступления "Гамбургера" в 2-й Бундеслиге на данный момент. "Я бы предпочел сделать выводы после 10 матчей", - сказал 61-летний Кунц на мероприятии "Спорт-Бильд-Арена" в Халле Фишмаркт в Гамбурге.

"Гамбург" начал новый сезон с переменным успехом, одержав одну победу, сыграв вничью и потерпев одно поражение. В настоящее время команда, возглавляемая Штеффеном Баумгартом, занимает 12-е место с 4 очками. В эту субботу (13:00 по CET/Sky) "Гамбург" примет в своем стадионе "Волькспарк" только что promuoted "Преussen Munster".

Кунц описал недавнее поражение от "Ганновер 96" со счетом 0:1 как "неидеальное". "Если бы мы использовали хотя бы один из наших шансов, мы бы сыграли вничью. Такова жизнь", - сказал он.

Кунц, менеджер "Гамбурга", не исключил возможности, что клуб может расстаться с некоторыми игроками или подписать новых до окончания трансферного окна в пятницу вечером. "Нам нужно оставаться спокойными", - сказал 61-летний Кунц.

Несмотря на смешанные результаты, футбольная команда "Гамбурга", "Гамбург", с нетерпением ждет предстоящего матча против "Преussen Munster". Кунц, менеджер, продолжает оценивать выступление команды, надеясь на лучшие результаты.

Читайте также: