После первоначального отказа от Disney, дата выхода фильма Джонатана Майорса "Мagazine Dreams" подтверждена.

Глава Briarcliff Movies Том Ортенберг поделился с CNN на конференции в среду, что компания получила права на домашний кинотеатр для фильма, запланированного к выпуску в кинотеатрах в начале 2025 года.

Мейджорс, известный по ролям в "Creed III" и "Антуане и Оса: Квантомания" от Disney, а также в шоу Disney+ "Локи", сыграет в "Магазине" роль амбициозного бодибилдера наряду с Хейли Беннетт.

В заявлении Ортенберг сказал: "‘Магазин Мечты’ предлагаетraw эмоциональный опыт, разрушающий стереотипы о честолюбии и самоидентичности. Игра Джонатана Мейджорса в роли Киллиана Мэддокса навсегда останется одной из самых влиятельных и трансформирующих ролей в современном кино".

Briarcliff Movies также ответственна за распространение фильма "Ученик", рассказывающего о недвижимости Дональда Трампа в Нью-Йорке в 1980-х годах. В звездном составе фильма Себастьян Стэн играет Трампа, актер "Наследников" Джереми Стронг играет Роя Коэна, а номинант на "Бората 2" Мария Бакалова играет Ивану Трампа.

"Магазин Мечты" изначально был приобретен Searchlight после его признания на кинофестивале Сандэнс. Его дата выхода была назначена на декабрь, но later была отменена за несколько дней до суда над Мейджорсом.

В декабре жюри Нью-Йорка признало Мейджорса виновным в нападении и домогательствах против его бывшей подруги во время семейной ссоры. Он был признан виновным в нападении третьей степени и некриминальном нарушении домогательств.

Мейджорс, который первоначально признал себя невиновным по всем пунктам, был признан невиновным по одному пункту нападения и одному пункту жестокого домогательства. Он избежал тюремного заключения, но был приговорен к обязательной 52-недельной программе личного профилактики домашнего насилия.

Изначально Мейджорс должен был повторить свою роль в Marvel, с "Мстители: Династия Канга" и "Мстители: Тайные войны" в качестве названий. Однако Marvel объявил в июле, что "Династия Канга" была заменена на "Мстители: День Doom", в котором Роберт Дауни-младший возвращается в КМВ.

Репортер CNN Дэн Хетчинг внес вклад в этот отчет.

Фильм "Магазин Мечты" с мощной игрой Джонатана Мейджорса обещает оказать значительное влияние на мир развлечений. Briarcliff Movies, известная своей широкой сетью распространения, представит этот фильм зрителям по всему миру.

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