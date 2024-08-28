- После периода процветания в северных кемпингах произошел спад

Всплеск кемпинговых поездок, возникший во время кризиса короны в Шлезвиг-Гольштейне, начинает спадать. С января по июнь было примерно 1,9 миллиона кемпинговых стоянок, что на 5,9% меньше, чем в предыдущем году, согласно данным Агентства по туризму Шлезвиг-Гольштейна.

В целом, примерно 4,1 миллиона человек посетили регион в первой половине года, что на 0,2% больше, чем в том же периоде 2023 года. Однако было зафиксировано небольшое снижение на 0,3% ночных проживаний, что составляет примерно 15,7 миллиона. Как отметила директор агентства Беттина Бунге, "эффект компенсации короны больше не наблюдается".

Июнь этого года был особенно слабым, с существенным снижением местных туристов. Возможно, это связано с чемпионатом Европы по футболу УЕФА. Неблагоприятная погода с периодами неопределенности, дождями и прохладными температурами также повлияла на нерешительность гостей при бронировании. Учтены данные от объектов с десятью и более кроватями.

Отчет Агентства по туризму Шлезвиг-Гольштейна предлагает добавить в свой анализ влияние чемпионата Европы по футболу УЕФА на снижение внутреннего туризма в июне. Чтобы лучше понять тенденцию, было бы полезно провести специальное исследование на эту тему.

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