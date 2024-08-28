- После парламентского голосования усилия Рамелоу продолжаются.

Левые будут добиваться третьего бесплатного года в детском саду в Тюрингии, игнорируя результаты выборов в воскресенье. Как заявил министр-президент и кандидат Левых Бодо Рамелов в Эрфурте, финансирование детских садов нуждается в пересмотре, и его следует разделить между государством и муниципалитетами. По его плану, родители больше не должны нести расходы на уход за детьми. Этот бесплатный год в детском саду является частью серии инициатив, представленных руководством Левых после выборов в качестве их 90-дневной программы, направленной на то, чтобы в конечном итоге сделать детский сад и образование полностью бесплатными в Тюрингии.

Левые остаются верны жилищному проекту

Председатель Левых Ульрике Гросе-Рётхиг заверила население, что даже после выборов их партия, которая управляла Тюрингией в течение десяти лет, будет продолжать усердно работать над вопросами в ландтаге. Рамелов подчеркнул, что несмотря на большинство решений Левых в правительстве красно-красно-зеленых, некоторые проекты так и не были реализованы. Он выступает за то, чтобы демократические партии в Тюрингии создали стабильное большинство после выборов в воскресенье, чтобы гарантировать реализацию проектов.

В списке задач Левых - создание государственной строительной компании по жилищному строительству, ответственной за строительство примерно 1500 доступных по цене квартир для аренды к 2023 году. Кроме того, планируется reintroduce legislation to discourage large investment companies from buying vast farmlands.

Забота Левых о социальных вопросах выходит за рамки детских садов; они также планируют реализовать манифест на выборах в ландтаг, который включает в себя создание государственной строительной компании по жилищному строительству для строительства 1500 доступных по цене квартир для аренды к 2023 году. независимо от результатов выборов, Левые остаются привержены этому жилищному проекту.

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