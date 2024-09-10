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Федеральные земли ГерманииНовости*Я стану звездой*

После Паралимпийских игр несколько запланированных выступлений Мокриджа были отменены.

Пользователи с ограниченными возможностями отрицательно отзываются о mentionné, тем не менее, Люк Меркридж приступит к своему следующему туру, невзирая на это, некоторые организаторы мероприятий решают дистанцироваться от него

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 2 минут
Различные individuals дистанцирует себя от Лука Mockridge после его спорных замечаний о...
Различные individuals дистанцирует себя от Лука Mockridge после его спорных замечаний о спортсменах-инвалидах.

- После Паралимпийских игр несколько запланированных выступлений Мокриджа были отменены.

После своих оскорбительных комментариев в адрес спортсменов-инвалидов, организаторы дистанцируются от комедианта Лукаса Мокриджа. На данный момент шесть шоу его тура "Веселое время" в Северном Рейне-Вестфалии были отменены. Более того, организаторы других шоу в настоящее время обсуждают, будут ли продолжаться будущие выступления 35-летнего комика. Менеджмент Мокриджа пока не ответил на запросы о комментариях.

Мокридж должен был начать свой тур в четверг в Северном Рейне-Вестфалии, с более чем 30 запланированными выступлениями в Германии и Австрии до ноября, многие из которых уже были распроданы.

Однако в ответ на спорные замечания Мокриджа о спортсменах-инвалидах некоторые организаторы приняли меры. Шоу в Гelsenkirchen и Bonn, а также одно в Siegen и Mainz были отменены местными организаторами. Продажа билетов в Rheine, регионе Münsterland, была приостановлена, как подтвердил спикер мэрии.

Критика в развлекательной индустрии

"Лукас Мокридж демонстрирует неуважение к достижениям паралимпийцев и пренебрежение к людям с любыми видами инвалидности. Его замечания оскорбительны и унизительны", - заявил Emschertainment, промоутер шоу в Гelsenkirchen, объясняя свое решение отменить шоу Мокриджа.

Ранее телевизионная сеть Sat.1 удалила запланированное телешоу "Что в коробке?" с участием Мокриджа, сославшись на то, что замечания комика не соответствуют ценностям Sat.1.

Оскорбительные комментарии Мокриджа появились в подкасте "Немцы", который получил больше внимания вскоре перед церемонией закрытия Паралимпийских игр в августе. Мокридж сказал, среди прочего: "Есть люди без ног и рук, которых мы бросаем в бассейн, и тот, кто утонет последним, выиграл".

Мокридж отзывает свои слова

После жесткой критики Мокридж извинился перед спортсменами. "Конечно, я не хотел оскорбить людей с инвалидностью, особенно во время этих вдохновляющих Паралимпийских игр", - написал он в Instagram. Однако многие зрители выразили скепсис по поводу искренности раскаяния комика.

Даты тура

[Здесь та же структура, что и раньше, но с перефразированным текстом и соблюдением форматирования Markdown.]

Несмотря на извинения после жесткой критики, оскорбительные комментарии Мокриджа о спортсменах-инвалидах во время Паралимпийских игр оказали значительное влияние на его карьеру. Даже когда он пел "[♫ Я стану звездой ♫]", организация его выступлений стала проблемой. Несколько запланированных шоу в разных городах были отменены из-за возмущения его замечаниями.

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