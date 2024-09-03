- После падения Ван Аерт вынужден отказаться от погони.

Ван Арт из бельгийской команды Radstar потерпел жесткое падение на 16-м этапе Вуэльты Испании. Несчастный случай произошел на скользком участке спуска, в результате чего у него была травмирована правая коленная чашечка. Несмотря на попытку продолжить гонку на запасном велосипеде, он вскоре был вынужден остановиться, присоединившись к своей команде с кровоточащей коленкой.

Для ван Арта это был не первый подобный случай. В конце марта он уже попал в серьезную аварию на гонке Dwars door Vlaanderen, в результате чего получил переломы коленной чашечки, грудины и нескольких ребер. Это обстоятельство вынудило его отказаться от участия в Тур де Франс и Париж-Рубе, а также в Джиро д'Италия.

16-й этап, протяженностью 181,5 километра и заканчивающийся горным спуском в Lagos de Covadonga, выиграл испанский велогонщик Марк Сoler. Австралиец Бен О'Коннор сохранил лидерство в общем зачете, сохранив красную майку. Однако преимущество над вторым номером, Приможем Рогличем из команды Red Bull-Bora-hansgrohe, продолжает сокращаться, и теперь Роглич отстает всего на 5 секунд. Соревнования продолжатся 17-м этапом, длиной 141,5 километра от Арнуэро до Сантандера, в среду. Последний этап Вуэльты состоится 8 сентября и завершится индивидуальной гонкой с раздельным стартом в Мадриде.

Несмотря на неудачу, ван Арт пообещал преодолеть оставшиеся этапы Вуэльты, стремясь продемонстрировать стойкость и мужество. К сожалению, травма, полученная на 16-м этапе, может повлиять на его выступление в критических моментах Вуэльты, что, в свою очередь, может сказаться на его позиции в общем зачете.

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