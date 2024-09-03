Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиВьетнамская вильта

После падения Ван Аерт вынужден отказаться от погони.

Авт Ву Куип Эрт перенёс серьезную аварию во время крутого спуска. Его участие в souter(points)<>анье закончилось. Это не единственное падение, которое он пережил в этом году.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута

- После падения Ван Аерт вынужден отказаться от погони.

Ван Арт из бельгийской команды Radstar потерпел жесткое падение на 16-м этапе Вуэльты Испании. Несчастный случай произошел на скользком участке спуска, в результате чего у него была травмирована правая коленная чашечка. Несмотря на попытку продолжить гонку на запасном велосипеде, он вскоре был вынужден остановиться, присоединившись к своей команде с кровоточащей коленкой.

Для ван Арта это был не первый подобный случай. В конце марта он уже попал в серьезную аварию на гонке Dwars door Vlaanderen, в результате чего получил переломы коленной чашечки, грудины и нескольких ребер. Это обстоятельство вынудило его отказаться от участия в Тур де Франс и Париж-Рубе, а также в Джиро д'Италия.

16-й этап, протяженностью 181,5 километра и заканчивающийся горным спуском в Lagos de Covadonga, выиграл испанский велогонщик Марк Сoler. Австралиец Бен О'Коннор сохранил лидерство в общем зачете, сохранив красную майку. Однако преимущество над вторым номером, Приможем Рогличем из команды Red Bull-Bora-hansgrohe, продолжает сокращаться, и теперь Роглич отстает всего на 5 секунд. Соревнования продолжатся 17-м этапом, длиной 141,5 километра от Арнуэро до Сантандера, в среду. Последний этап Вуэльты состоится 8 сентября и завершится индивидуальной гонкой с раздельным стартом в Мадриде.

Несмотря на неудачу, ван Арт пообещал преодолеть оставшиеся этапы Вуэльты, стремясь продемонстрировать стойкость и мужество. К сожалению, травма, полученная на 16-м этапе, может повлиять на его выступление в критических моментах Вуэльты, что, в свою очередь, может сказаться на его позиции в общем зачете.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Вуут ван Арт получил серьезную травму во время 16 этапа Вуэльты
Спорт

Велогонка знаменитости Вут ван Аерта остановилась из-за тяжелой аварии.

Вуту ван Аерт пережил серьезное падение во время Ву엘ты, что вынудило его выйти из гонки. Это не первый Gründ его, который пережил знаменитый бельгийский велогонщик в этом году. Конкуренция за первое место становится все интенсивнее.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Собрание Сената, базирующегося в Берлине, служит значительной платформой для деловых связей - мэр...
Федеральные земли Германии

Вегнер выражает, что Берлин не подходит для ненависти, провокации и изоляции.

Встреча у Ротotho ратуши на празднике урожая — важное событие для политиков и знаменитостей. Мэр Вёгнер подчеркнул всемирную привлекательность города и отправил послание другим немецким городам

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Микрочипы Lunar-Lake планируют укрепить лидерство Intel на рынке настольных компьютеров.
Технологии

Intel стремится сохранить будущее доминирующее положение на рынке ПК с помощью инновационного оборудования.

При введении Microsoft ПК, сосредоточенных на ИИ, они исключительно dépendовали на процессорах Qualcomm. Это оказалось проблемой для Intel, учитывая, что их конкурент использовал уникальную структуру аппаратного обеспечения. Теперь лидер рынка наносит ответный удар.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
На фоне экономического спада Коммерцбанк испытал значительное напряжение.
Экономика

Постепенно Бунд дистанцируется от Коммерцбанка.

Постепенно Бунд дистанцируется от Коммерцбанка. В 2008 и 2009 годах во время финансового кризиса правительство предоставило Коммерцбанку более 18 миллиардов евро, чтобы предотвратить его крах. С тех пор банк восстановился и вернул миллиарды евро правительству. Теперь правительство планирует постепенно продавать свои акции в Коммерцбанке, чтобы получить миллиарды евро. Согласно сообщениям,

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
После операции по удалению опухоли Элль Макферсон предпочла отказаться от стандартных методов...
Общество

"Анализ" обнаруживает рак молочной железы

"Анализ" обнаруживает рак молочной железы В 80-х годах, австралийская модель Элль Макферсон получила прозвище "Богиня". Сейчас, в 60 лет, она поделилась своей личной борьбой с диагнозом рака груди, который она получила несколько лет назад. В интервью журналу "Женщины Австралии" она описала этот опыт как

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно