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Федеральные земли ГерманииНовостиПфорцхайм

После ожесточенной конфронтации расследование продолжается.

В центре Пфорцхайма мужчина получил тяжелые травмы во время пылкого столкновения. Личность, ответственная за инцидент, все еще не поймана.

 and  James Williams
Время чтения 1 минута
Органы правопорядка продолжают охоту за беглецом.
Органы правопорядка продолжают охоту за беглецом.

- После ожесточенной конфронтации расследование продолжается.

После физической драки в центре города Пфорцхайм полиция все еще разыскивает сбежавшего человека. Об этом сообщили власти. Конфликт произошел днем в четверг и закончился тем, что 44-летний мужчина получил серьезные травмы. Второй человек затем быстро покинул место происшествия. Несмотря на тщательные поиски, в том числе с помощью вертолета, мужчине удалось скрыться от полиции.

Подозреваемый, которого разыскивают, описан как мужчина ростом около 1,8-1,9 метров, с короткими волосами и мускулистым телосложением. Он был одет в синюю рубашку и темную кепку. Любая информация о его местонахождении будет полезна и должна быть передана в отдел уголовного расследования.

Подробности инцидента сначала были неясными.

Конфликт, приведший к драке, произошел в центре города Пфорцхайм. В связи с этим власти призывают общественность предоставить любую информацию об инциденте в Пфорцхайме.

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