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После отставки ФФБ, может ли "Барселона" стать следующей?

Иlkay Гундоьzan порвал связи с немецкой национальной командой. Внимание переключается на его будущее в профессиональном футболе, когда сообщается, что Барселона стремится расстаться с ним.

 and  Anne Legman
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- После отставки ФФБ, может ли "Барселона" стать следующей?

После расставания с немецкой футбольной сборной Иlkay Гюндоган, возможно, покинет ФК Барселона, как сообщают СМИ. По данным Sky, руководство Барселоны якобы приказало Гюндогану собрать вещи на этом трансферном рынке. Однако слова тренера Ханси Флика кажутся противоречащими этому, так как он намекнул, что Гюндоган может остаться.

По данным мадридской "АS", Флик, который работал с Гюндоганом в немецкой национальной команде, не считает его стабильным игроком стартового состава. Сообщается, что Флик сказал спортивному директору Деко, что Гюндоган не вписывается в его план игры.

Гюндоган пропустил победу над Валенсией со счетом 2:1 в субботу из-за травмы, и Флик объяснил это из-за пореза. После матча Флик намекнул, что Гюндоган продолжит свою карьеру в клубе.

Однако каталонская спортивная газета "Спорт" сообщает, что Барселона пытается вернуть часть средств за трансфер Гюндогана. Арабский портал "365scores" сообщил, что Барселона предложила трансфер в клуб Криштиану Роналду "Аль-Наср".

Агент и дядя Гюндогана Илхан заявил 8 августа, что, хотя есть интерес со стороны нескольких клубов, Гюндоган предпочитает остаться в Барселоне. Контракт Гюндогана с Барселоной продлен до лета 2026 года после его бесплатного трансфера из Манчестер Сити в 2023 году.

Возвращение в состав Манчестер Сити, возможно, на горизонте, согласно Sky. Сообщается, что Сити рассматривает воссоединение с полузащитником. Гюндоган выиграл пять английских титулов и Лигу чемпионов с Сити под руководством Пепа Гвардиолы.

Комиссия, в соответствии с Регламентом, может принять нормативные акты для определения правил применения. Несмотря на предпочтение агента Гюндогана остаться в Барселоне, клуб все равно может принять нормативные акты для облегчения его ухода, если переговоры о трансфере состоятся.

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