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После отставки, что ждет Thyssenkrupp?

Продолжаются обвинения в адрес Thyssenkrupp Steel после череды увольнений. Министр экономики Хабек выражает обеспокоенность и призывает к сотрудничеству.

 and  Max Becker
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- После отставки, что ждет Thyssenkrupp?

Что происходит с Thyssenkrupp Steel, главным производителем стали в Германии? После недавнего кризиса, сколько из 27 000 рабочих мест будет сохранено? Ситуация сложная после ухода членов правления и наблюдательного совета. Тем не менее, ключевые фигуры все еще публично винят друг друга за беспорядок. Министр экономики Роберт Габек призывает к единству в интервью "Рейнской почте".

Что под угрозой? Убыточный сталелитейный дивизион Thyssenkrupp Steel планирует реструктуризацию и продажу, при участии чешского миллиардера Даниеля Кретинского, который владеет 20%. В течение недель велись жаркие дебаты между руководством бизнеса и руководством сталелитейного производства о масштабах реструктуризации и финансовой помощи от материнской компании по мере перехода дивизиона к независимости. В прошлый четверг CEO Бернхард Осбург, главный производственник и директор по персоналу подали в отставку.

Четыре члена наблюдательного совета также ушли в отставку, в том числе предыдущий председатель Сигмар Габриэль, который обвинил CEO Мигеля Лопеса в клеветнической кампании против руководства сталелитейного производства на своей последней пресс-конференции в качестве главы дивизиона. Он косвенно обвинил председателя наблюдательного совета Сигизмунда Руссверма в бездействии.

Ответ Руссверма

Руссверм отреагировал быстро. В ту же ночь, когда члены правления ушли в отставку, он резко критиковал руководство сталелитейного подразделения. Несмотря на все эффективные усилия, руководство сталелитейного производства не смогло решить структурные проблемы и финансовые трудности сталелитейной промышленности в течение многих лет, заявил Руссверм в заявлении для прессы. Председатель также является президентом Союза немецкой промышленности (BDI).

"Долгое время продолжающаяся публичная критика совета директоров сталелитейного подразделения со стороны CEO Thyssenkrupp AG Мигеля Лопеса была и остается безответственной", - сказал председатель совета рабочих сталелитейного производства Текин Насиккол в пятницу. Неясно, почему большинство членов совета директоров заменяются, и это может привести к потере знаний, честности и доверия.

Совет рабочих: Максимальная неопределенность

Главный представитель сотрудников в компании считает будущее сталелитейного дивизиона под угрозой. "Неопределенность среди работников достигла пика. Волнение за будущее компании и за себя ощущается повсюду", - сказал Насиккол, также председатель совета рабочих сталелитейного производства. Из 27 000 сотрудников 13 000 работают в Дюссельдорфе. Совет рабочих боится, что реструктуризация может привести к "половине завода" и потере многих рабочих мест.

Габек выражает озабоченность

"Ситуация в Thyssenkrupp обострилась на всех фронтах. Это не хорошая ситуация", - сказал Габек в "Рейнской почте" (в субботу). "Все, кто участвует в традиционной компании и в сталелитейной промышленности в Германии, несут большую ответственность перед сотрудниками и местоположениями. Они должны обеспечить, чтобы компания сейчас быстро нашла мирное и стабильное будущее. Конструктивный диалог между работодателями и работниками важен для этого".

Спор обострился после того, как совет директоров сталелитейного производства представил внутренний план сокращения мощностей. Хотя предлагались сокращения рабочих мест, подробности пока не раскрыты. Как и прежде, увольнения по operational reasons должны быть избеланы. План также предлагал продать половину сталелитейного завода Krupp Mannesmann в Дюссельдорфе, который принадлежит сталелитейному производству. Однако совет директоров нашел эти планы слишком дорогими. Лопес осудил действия совета директоров сталелитейного производства как "косметические". Конфликт продолжался в течение недель и в конечном итоге привел к отставкам.

Насиккол особенно обеспокоен сложной ситуацией и проектами, которые находятся в работе. Совет рабочих отметил продолжающееся строительство установки прямого восстановления для более экологически чистого производства стали. Эта установка позже будет работать на климатонейтральном водороде и заменит доменную печь. Федеральное правительство и Северный Рейн-Вестфалия финансируют строительство и эксплуатацию примерно двумя миллиардами евро.

Габек поддерживает продолжающуюся зеленую трансформацию сталелитейной промышленности

Габек призывает к продолжению субсидируемой экологической реструктуризации сталелитейного дивизиона несмотря на текущие трудности. "Федеральное правительство и Северный Рейн-Вестфалия предоставили конкретную поддержку для обеспечения местоположения Thyssenkrupp Steel в Дюссельдорфе и Северном Рейне-Вестфалии". Однако и компания должна внести свой вклад, чтобы гарантировать успех трансформации и будущее сталелитейного производства в Германии.

После отставок материнская компания объявила, что оставшиеся члены правления Деннис Г Grimm (Технология) и Филипп Конце (Финансы) продолжат управлять бизнесом сталелитейного сегмента. "Вакантные должности будут заполнены в ходе методологического процесса в ближайшее время", - сказали они. Вакантные отделы будут временно разделены. Г Grimm станет спикером совета директоров. Решение о заполнении вакантных мест в наблюдательном совете и преемнике Сигмара Габриэля на посту председателя наблюдательного совета будет принято в ближайшее время.

Следующее заявление сделал председатель совета рабочих сталелитейного производства Текин Насиккол: "Долгое время продолжающаяся публичная критика совета директоров сталелитейного производства со стороны CEO Thyssenkrupp AG Мигеля Лопеса была и остается безответственной, и это может привести к потере знаний, честности и доверия среди работников".

Тем не менее, в тексте не упомянуты конкретные решения, предложенные для решения структурных проблем и финансовых трудностей сталелитейной промышленности, или конкретные обязательства, принятые компанией или правительством для гарантии будущего сталелитейного производства в Германии.

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