После освобождения из тюрьмы ранее осужденный сексуальный преступник совершает еще одно сексуальное преступление.

В Великобритании переполненные тюрьмы привели к досрочному освобождению многих заключенных, один из которых воспользовался своей вновь обретенной свободой в день освобождения. Об этом сообщило информационное агентство PA, ссылаясь на судебные документы. Подозреваемого задержали в Лондоне и вернули в тюрьму. Согласно данным, инцидент произошел в Ситтингбёрне, Кент.

В ответ на надвигающийся коллапс системы тюрем лондонские власти разрешили досрочное освобождение преступников, отбывших лишь 40% своего срока, в отличие от прежней политики освобождения заключенных после отбытия 50% срока.

В настоящее время остается неясным, за какое преступление был заключен этот человек, который теперь подозревается в совершении другого правонарушения. Категории, такие как террористы, сексуальные преступники и преследователи, освобождены от этого изменения в политике. Однако те, кто был осужден за насильственные преступления, в том числе за умышленное убийство, все еще могут претендовать на досрочное освобождение, если срок их заключения составляет менее четырех лет. Возможность того, что некоторые закоренелые рецидивисты также получили досрочное освобождение, вызывает обеспокоенность скептиков.

Призван в суд всего через два дня

Согласно отчетам, этого человека освободили среди 1750 других заключенных в первый же день введения этой меры. Через два дня он был вызван в суд.

Министерство внутренних дел сообщило, что правительство взяло под контроль тюремные учреждения в экстренной ситуации и на грани краха. В результате судебные процессы не могли проводиться в судах, и полиция была бы не в состоянии производить аресты. Тем не менее, министерство отказалось предоставить подробности отдельных случаев, но заявило, что те, кто нарушил условия условно-досрочного освобождения и совершил новые преступления, понесут наказание.

Полиция была уведомлена о судебном разбирательстве этого человека из-за его предполагаемого нового правонарушения. В день судебного разбирательства полиция была хорошо представлена в зале суда, чтобы гарантировать его присутствие и безопасность.

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