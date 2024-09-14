Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиПолиция

После освобождения из тюрьмы ранее осужденный сексуальный преступник совершает еще одно сексуальное преступление.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 1 минута

После освобождения из тюрьмы ранее осужденный сексуальный преступник совершает еще одно сексуальное преступление.

В Великобритании переполненные тюрьмы привели к досрочному освобождению многих заключенных, один из которых воспользовался своей вновь обретенной свободой в день освобождения. Об этом сообщило информационное агентство PA, ссылаясь на судебные документы. Подозреваемого задержали в Лондоне и вернули в тюрьму. Согласно данным, инцидент произошел в Ситтингбёрне, Кент.

В ответ на надвигающийся коллапс системы тюрем лондонские власти разрешили досрочное освобождение преступников, отбывших лишь 40% своего срока, в отличие от прежней политики освобождения заключенных после отбытия 50% срока.

В настоящее время остается неясным, за какое преступление был заключен этот человек, который теперь подозревается в совершении другого правонарушения. Категории, такие как террористы, сексуальные преступники и преследователи, освобождены от этого изменения в политике. Однако те, кто был осужден за насильственные преступления, в том числе за умышленное убийство, все еще могут претендовать на досрочное освобождение, если срок их заключения составляет менее четырех лет. Возможность того, что некоторые закоренелые рецидивисты также получили досрочное освобождение, вызывает обеспокоенность скептиков.

Призван в суд всего через два дня

Согласно отчетам, этого человека освободили среди 1750 других заключенных в первый же день введения этой меры. Через два дня он был вызван в суд.

Министерство внутренних дел сообщило, что правительство взяло под контроль тюремные учреждения в экстренной ситуации и на грани краха. В результате судебные процессы не могли проводиться в судах, и полиция была бы не в состоянии производить аресты. Тем не менее, министерство отказалось предоставить подробности отдельных случаев, но заявило, что те, кто нарушил условия условно-досрочного освобождения и совершил новые преступления, понесут наказание.

Полиция была уведомлена о судебном разбирательстве этого человека из-за его предполагаемого нового правонарушения. В день судебного разбирательства полиция была хорошо представлена в зале суда, чтобы гарантировать его присутствие и безопасность.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В Чехии город почти полностью погружается в воду.
Панорама

В Чехии город почти полностью погружается в воду.

В Чехии город почти полностью погружается в воду. Северо-восточная часть Чехии в настоящее время столкнулась с сильным наводнением, одним из наиболее пострадавших районов является Крнов. Город так сильно затоплен, что местные власти не могут организовать эвакуацию. По словам заместителя мэра Мирослава Бинера, примерно 70-80% Крнова находится под водой, что делает

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Полиция расследует случаи причинения телесных повреждений.
Панорама

Пожилая пара в споре с оператором тяжелого транспортного средства

Пожилая пара в споре с оператором тяжелого транспортного средства Молодые водители часто подвергаются критике за потерю эмоционального контроля во время вождения. После дорожного инцидента в Баден-Вюртемберге спор между тремя пожилыми водителями escalated до такой степени, что их навыки вождения теперь подлежат проверке. После того, как их фургон столкнулся с грузовиком

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

В сентябре 2024 года в результате неудавшейся поездки на катере с мигрантами у побережья Амблитеуз,...
Главные темы

По меньшей мере 8 человек погибли, пытаясь пересечь Ла-Манш.

В результате неудачной попытки пересечь пролив Ла-Манш из Северной Франции погибло восемь человек, согласно сообщению французских морских властей в воскресенье.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Дэйв и Перри, обе части Джэйнс Аддикшн, выступающие в Дублине в июне.
Общество

Jane's Addiction приносит извинения и отказывается от выступления из-за физической ссоры между членами группы Перри Фарреллом и Дэйвом Наварро во время живого мероприятия.

Музыкальный коллектив Jane's Addiction выразил сожаление и отменил предстоящий концерт после возникшего на сцене разногласия между товарищами по группе Дэвидом Наварро и Перри Фаррелом, которое наблюдалось на недавнем мероприятии.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков.
Политика

В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков.

В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков. 19:03 Стармер и Мелони обсудят план использования британских ракет большой дальности на территории России Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Италии Джорджа Мелони планируют обсудить план в понедельник, который позволит Украине использовать британские крылатые ракеты

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно