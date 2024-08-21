Джессика Холлер поздравляет из медицинской клиники - После операции, как сообщается, ее здоровье "изобретательно улучшилось".

Джессика Пашка-Халлер (34) недавно поделилась обновлением в Instagram после успешной операции на спине. 21 августа она опубликовала фотографию из больницы с подписью "Все хорошо".

Затем она выразила благодарность в Instagram-istory своего мужа Йоханнеса Халлера (36), сказав: "Большое спасибо за все сообщения, пожелания и поддержку. Я была тронута всей этой добротой!" Йоханнес добавил: "Джессика только что проснулась час назад, и врач сказал, что операция прошла великолепно. У нее будет отличный результат! Она шлет свою любовь и благодарность всем".

"Восстановление Джессики проходит отлично"

Йоханнес упомянул, что Джессику лечил "специалист по позвоночнику" в клинике в Кёльне, где они встретили "невероятно квалифицированных и замечательных людей". Примерно через неделю Джессика, возможно, поделится более подробной информацией о ходе операции, но пока все выглядит многообещающе. "Джессика восстанавливается хорошо, еще немного сонная от анестезии, но я немного ей завидую из-за предстоящего отдыха", - написал инфлюенсер в своем профиле Instagram.

Кажется, Джессика страдала от хронической боли в спине в течение некоторого времени, и операция должна была облегчить это. Перед операцией она открыто обсуждала свои опасения и ожидания относительно спинальной фузии (спондилодеза) в своих социальных сетях. Цель состояла в том, чтобы укрепить позвоночник, срастив позвонки вместе. Боль возникла из-за смещенного позвонка, который давил на нервы.

Джессика стала популярной в 2017 году как Джессика Пашка благодаря четвертому сезону RTL "Die Bachelorette". В финале она выбрала музыканта Давида Фридриха (34) в качестве партнера. Однако позже она встретила своего нынешнего мужа Йоханнеса Халлера через шоу знакомств, и они стали парой в 2020 году. Они поженились в конце 2021 года и в том же году у них родилась дочь Хейли-Су.

Новости о успешной операции Джессики широко распространены, и она поблагодарила всех за их пожелания и поддержку в Instagram. С операцией, прошедшей великолепно, она теперь на пути к выздоровлению и с нетерпением ждет возможности поделиться более подробной информацией в ближайшее время.

Читайте также: