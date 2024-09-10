- После обсуждения команда Кубка Дэвиса начинает успешный старт в Китае.

После скандала вокруг назначения матчей Кубка Дэвиса в Китай, немецкая мужская теннисная команда начала свой путь к финалу с триумфальной победы над Словакией со счетом 3-0. Звездный игрок Александр Зверев отсутствовал, но Тим Пюц иKevin Кравиetz, оба финалисты на US Open, вышли на замену.

Победа была сладкой для Филиппа Штайнера, который вздохнул с облегчением после матча. Капитан команды Фредерик Мюллер отметил: "Было важно начать с победы. Теперь у нас есть два решающих матча впереди".

Крамер охраняет потенциальный ничейный результат

Германия уже имела комфортное преимущество в одиночных матчах, сыгранных между Матерером и Янником Крамером, и Ханфманом против Йозефа Ковалика, в их первом групповом матче. Матерер одержал напряженную победу над Лукасом Кляйном со счетом 6-4, 7-5. Ханфман, несмотря на не лучшую форму, отыгрался после поражения в первом сете и одержал победу со счетом 3-6, 6-3, 7-6 (7-3) против Ковалика.

Крамер, воспитанник Карлсруэ, был далек от своей лучшей игры, но сумел переломить ход матча в пользу своей команды и избежать потенциального ничейного результата. При счете 4-5 в третьем сете он даже спас матч-бол. Вскоре после этого Крамер завоевал решающий второй пункт для Германии.

В решающем матче doubles, Пюц и Кравиetz, свежие после поражения в Нью-Йорке, продемонстрировали стойкость. Несмотря на короткий отдых, они одержали победу, обыграв Кляйна и Игора Зеленая со счетом 7-5, 6-3.

"Победа при счете 2-0 дала нам значительное преимущество. Это сняло давление и облегчило матч", - сказал Пюц. "Я считаю, что мы сыграли хорошо при данных обстоятельствах", - признался он, признавшись, что "устал", но также "счастлив" от нашего победного старта.

Международная федерация тенниса (ITF) присудила немецкую группу C Китаю, что привело к многочисленным проблемам с поездками и жесткой критике. "Я думаю, все команды здесь согласны, что играть здесь почти бессмысленно", - выразил Мюллер.

Мартерер: "Может быть неожиданный результат"

Несмотря на напряженную обстановку в зале, немцы оставались твердыми на корте. В четверг сильная команда, лишенная Зверева, а также Яна-Ленарда Штруфа, Доминика Кёпфера и Даниэля Альмайера, встретится с Чили.

"Мы все усердно готовились. Мы привыкли к таким условиям. Я считаю, что может быть неожиданный результат в четверг", - предсказал Мартерер. США будет последним соперником группы в субботу.

При отсутствии четырех лучших одиночных игроков мира в немецкой команде, Мартерер и Ханфман сейчас в центре внимания. Оба игрока боролись с нервами в первом из трех групповых матчей. Ханфман, занимающий первое место в Германии и 96-е место в мире, продемонстрировал сильную подачу против словаков, а Мартерер, занимающий 104-е место в мире, сыграл успешно.

"Я думаю, я сыграл довольно хорошо", - сказал уроженец Нюрнберга. "Я надеюсь, что смогу поддерживать такой уровень игры в предстоящих матчах. Тогда мы могли бы иметь очень успешную неделю".

После победы над Словакией Германия готовится к следующему матчу против Чили в Чжухае. Мартерер выразил уверенность, что может быть неожиданный результат во время матча.

Несмотря на отсутствие некоторых из своих лучших игроков, немецкая команда решила базироваться в Чжухае на этот турнир.

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