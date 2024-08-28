- После обрушения во время футбольного матча, к сожалению, уругвайский игрок Изкиердо скончался.

Несколько дней спустя после обморока во время матча Кубка Либертадорес в Бразилии, 27-летний уругвайский футболист Хуан Изquierdo трагически скончался. Его клуб, Насьональ, объявил, что причиной смерти стал внезапный приступ сердца, как сообщили врачи больницы Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. Это трагическое событие произошло во вторник вечером в 21:38 по местному времени.

В 84-й минуте ответного матча против Сан-Паулу ФК в прошлый четверг Изquierdo споткнулся и рухнул без мяча. Он потерял сознание и был увезен с поля на носилках. В больнице ему диагностировали аритмию сердца. Во вторник вечером...

Горестный день для футбола

Смерть Изquierдо описана клубом Насьональ как "невосполнимая потеря". "Хуан, ты всегда будешь с нами." Сан-Паулу ФК выразил похожие чувства, согласившись, что это был трагический день для футбола. Президент Южноамериканской конфедерации футбола КОНМЕБОЛ Александр Домингес выразил соболезнования клубу и семье Изquierдо. "Южноамериканский футбол оплакивает".

Изquierdo начал свою карьеру в первой лиге в клубе Атлетико Серро в 2018 году. С тех пор он играл за Насьональ с небольшим перерывом, проведя 33 матча и забив два гола.

Оставляя скорбящую семью, Изquierдо пережила его жена Селене и двое детей, второй из которых родился всего за несколько дней до обморока Изquierдо, как подтвердил президент Насьоналя Александр Бальби.

Сан-Паулу победил в матче со счетом 2:0, пройдя в четвертьфинал Кубка Либертадорес. Этот престижный турнир Южной Америки аналогичен Лиге чемпионов в Европе.

Объявление о смерти Изquierдо неожиданно отбросило тень на Кубок Либертадорес, превратив его в трагический турнир. Его команда, Насьональ, и соперники Сан-Паулу ФК согласились, что это был ужасный день для мира футбола.

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