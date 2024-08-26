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Федеральные земли ГерманииНовостиМорское судоходство

После обещаний помощи группе Meyer

Федеральная и государственная поддержка Нижней Саксонии могут помочь Меерверфту преодолеть его серьезные трудности, что также významно для Нептунверфта в Ростке.

 and  Lauren Adams
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Собрались сотрудники Нептуна, руководители группы Мейер предоставили команде информацию о...
Собрались сотрудники Нептуна, руководители группы Мейер предоставили команде информацию о сложившейся ситуации.

- После обещаний помощи группе Meyer

Ростокский судостроительный завод «Нептун», принадлежащий группе Meyer, выразил поддержку ожидаемой помощи исторической судостроительной компании в Папебурге. Как заявил Томас Бehrens, председатель профсоюзного комитета, в интервью агентству ДПА после собрания «Нептун Shipyard», если канцлер обещает поддержку, это не может быть отозвано.

Политические сигналы от федерального правительства и Нижней Саксонии в адрес Meyer Werft жизненно важны для сайта в Ростке. "Мы были на краю, наше напряжение. Облака, висевшие над Папебургом и теперь рассеивающиеся, висели над Ростоком из-за наших структурных связей с Папебургом", - сказал Бehrens.

На собрании «Нептун Shipyard» в понедельник присутствовали Бернд Эйкенс, CEO группы Meyer, будущий директор судостроительного завода «Нептун» Штефан Шмеес и министр экономики МВ Йохен Шульте (СДПГ). По данным, около 350 сотрудников присутствовали от рабочей силы.

Бehrens публично похвалил объявление правительства Мекленбурга-Передней Померании о внесении вклада в строительство платформ-преобразователей для сектора морской ветроэнергетики в Варяжском порту с гарантиями на собрании. Судостроительный завод «Нептун» и бельгийский сталелитейный завод Smulders выбрали сотрудничество в этом проекте. Часть судостроительного завода Варнов, принадлежащего военно-морскому арсеналу, предоставит место для производства.

Несмотря на многочисленные заказы, Meyer Werft столкнулась с existential crisis из-за растущих затрат на энергию и сырье. Шольц недавно выразил поддержку судостроительной компании на встрече в Папебурге. Ведутся переговоры о том, чтобы федеральное правительство и Нижняя Саксония временно приняли участие в судостроительной компании, но никаких финансовых обязательств от МВ перед группой Meyer нет.

Финансирование от федерального правительства и Нижней Саксонии может существенно помочь судоходным операциям на сайте в Ростоке. Финансовая поддержка может помочь снять давление, вызванное растущими затратами на энергию и сырье, потенциально спасая судостроительный завод «Нептун» от existential crisis.

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