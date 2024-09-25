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После неудачной серии квотербек UNLV неожиданно решает покинуть команду, ссылаясь на разногласия, связанные с обязанностями вне поля.

Главный quarterback Университета Невады в Лас-Вегасе пропустит оставшиеся матчи сезона из-за внешнего конфликта, как он объявил в среду.

 and  Melissa Williams
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После неудачной серии квотербек UNLV неожиданно решает покинуть команду, ссылаясь на разногласия, связанные с обязанностями вне поля.

Мэттью Слука, выпускник UNLV, объявил, что пропустит этот сезон из-за "обещаний", которые не были "выполнены".

Он выразил это решение в X, ранее известном как Twitter, сказав: "Я решил использовать свой год отсрочки и не буду участвовать в каких-либо других матчах в этом сезоне".

В соответствии с правилами NCAA, игрок может пропустить год - при условии, что он сыграл менее четырех игр - чтобы получить дополнительный год права на участие.

Слука сказал в своем заявлении: "Я поступил в UNLV на основе определенных гарантий, которые не были выполнены после моего поступления. Несмотря на переговоры, стало очевидно, что эти обещания не будут выполнены в будущем. Я желаю своим товарищам по команде удачи в этом сезоне и надеюсь на дальнейшие победы команды".

С 2021 года студенческие спортсмены получили право монетизировать свое имя, изображение и подобие (NIL), зарабатывая деньги на спонсорстве, рекламе, социальных сетях и других источниках.

Агент NIL Слукы, Маркус Кромарти, сказал ESPN, что Слука получил обещание минимум $100 000 от помощника тренера UNLV. Однако Роб Сайн, CEO Blueprint Sports, который курирует коллектив NIL UNLV, опроверг это утверждение в Yahoo Sports.

CNN связался с UNLV, Кромарти и Сайном, чтобы запросить комментарии.

Ребят исключили Слоку из цифрового списка футболистов команды.

UNLV одержал победу в первых трех матчах сезона 2024 года. В этих победах Слука набрал 318 ярдов и шесть тачдаунов на пасе, а также 253 ярда и один тачдаун на беге.

Без Слоку Ребят ждет домашний матч против Фресно Стейт в субботу.

Слука решил сосредоточиться на своей учебе и других интересах в год отсрочки, выбрав отказ от участия в любых других спортивных мероприятиях, кроме тех, в которых он уже участвовал вне UNLV. Отсутствие Мэттью Слоку в команде может повлиять на тактику Ребят на поле, особенно в отношении паса и бега, поскольку он внес значительный вклад в победы команды в этом сезоне.

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