- После несчастного столкновения грузовика, А2 находится под ограничениями.

А2 полностью заблокирована в обоих направлениях из-за несчастного случая с грузовиком в районе Шрамберга, в частности, между развязками Ререн и Лауенау. Примерно в 1:00 ночи грузовик каким-то образом протаранил разделительную полосу, как сообщил представитель полиции. Двое человек в автомобиле получили смертельные травмы. В настоящее время нет дополнительной информации о погибших.

Происшествие на дороге А2 привело к значительным затруднениям в движении в Нижней Саксонии, затронув пассажиров, путешествующих между Ререном и Лауенау. В связи с инцидентом путешественники, планирующие поездки в Нижней Саксонии, должны рассмотреть альтернативные маршруты, чтобы избежать заторов.

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