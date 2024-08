После напряженного дня американские фондовые индексы завершаются снижением.

Уолл-стрит на взводе, так как Джером Пауэлл, председатель ФРС, готовится выступить на конференции в Джексон-Хоул. Какие подсказки он может дать относительно повышения процентных ставок? Акции на Уолл-стрит падают в день перед речью - но некоторые компании привлекают внимание инвесторов.

Инвесторы нервничают из-за того, что индекс Доу-Джонса упал на 0,4% до 40 712 пунктов. Индексы S&P 500 и Nasdaq также в минусе, снизившись на 0,9% до 5570 пунктов и 1,6% до 17 619 пунктов соответственно.

Изначально инвесторы были оптимистичны из-за небольшого роста первичных заявок на пособия по безработице и слабых данных опроса деловой активности в США. Центральные банкиры пытаются сдержать инфляцию и охладить раскаленный рынок труда, не сковывая экономику чрезмерно высокими процентными ставками. Однако эксперты были осторожны: "Рынок труда охлаждается, но главный вопрос - насколько", - сказал Питер Кардилло, главный экономист Нью-Йоркской компании по управлению активами Spartan. "Нам нужно дождаться августовских данных о занятости и посмотреть, будет ли ФРС действовать более решительно тогда".

Международная конференция центральных банков в Джексон-Хоул - главная тема для разговоров. Инвесторы с нетерпением ждут речи Джерома Пауэлла в пятницу. В последних протоколах заседания центральные банкиры заявили о рассмотрении первого снижения процентной ставки. Кроме того, представители ФРС Патрик Харкер и Сьюзан Коллинз также выразили готовность к шагу по смягчению в сентябре. "Однако Пауэлл может разочаровать, если не укрепит аргументы в пользу раннего снижения процентной ставки", - сказала Наоми Финк, главный стратег японской компании по управлению активами Nikko.

Между тем, цены на нефть восстанавливаются после спада. Североморская Brent и американская WTI подорожали примерно на 1,4% до $77,10 и $72,92 за баррель (159 литров) соответственно. "Рынок нефти стабилизировался, но остается под давлением из-за продолжающихся макроэкономических проблем", - прокомментировал Джордж Хури, менеджер брокерской компании CFI. В основном, замедление экономики в Китае отрицательно влияет на глобальный спрос.

Акции Zoom подскочили почти на 13%. Провайдер видеоконференцсвязи повысил свой прогноз выручки на полный фискальный год из-за высокого спроса на свои инструменты, оснащенные ИИ. Инвесторы также скупили акции Paramount, которые выросли примерно на 0,8%. Медиамагнат Эджар Бронфман существенно увеличил свою предложение по поглощению американского медиаконгломерата.

Струgling производитель домашнего фитнес-оборудования Peloton увидел рост акций на 35%. Выручка Peloton выросла на 0,2% в последнем квартале, что свидетельствует о первом квартале роста с 2022 года. Peloton испытывал давление с тех пор, как закончилась пандемия COVID-19. "Даже если цифры небольшие, важно учитывать, что они отражают летние месяцы, когда люди чаще занимаются спортом на открытом воздухе", - отметил Зак Стамбор из аналитической компании Emarketer.

Акции Microsoft упали на 2% с депозитов. В ответ на растущее значение искусственного интеллекта (ИИ)software гигант меняет свою бухгалтерскую практику. Однако, поскольку доходы от этого бизнеса растут медленнее, чем ожидалось, компания недавно снизила свои прогнозы по выручке для облачного подразделения. В этом подразделении высокопроизводительные компьютеры запускают программы ИИ, такие как ChatGPT.

Небольшое снижение индекса Доу-Джонса вызвало обеспокоенность среди инвесторов. Речь Джерома Пауэлла на конференции в Джексон-Хоул может дать представление о том, будет ли ФРС рассматривать снижение процентной ставки для поддержки экономики.

despite the Fed representatives expressing readiness for a relaxation step in September, investors are closely watching Powell's speech for any hints about the potential impact on the Dow Jones Industrial Average.

