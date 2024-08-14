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Федеральные земли ГерманииНовостиНападение ножом

После нападения ножом обвиняемый будет помещен в психиатрическое отделение.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута

- После нападения ножом обвиняемый будет помещен в психиатрическое отделение.

**Начался процесс над 21-летним подозреваемым в совершении ножевого нападения на двух детей в Региональном суде Дуйсбурга. Его обвиняют в тяжких телесных повреждениях, нанесенных девяти и десятилетним школьникам в феврале на публичной улице. Немец считается душевнобольным и поэтому невиновным. Суд должен решить в ходе процесса, представляет ли он опасность для общества и должен ли быть помещен в специализированную психиатрическую больницу на неопределенный срок.

Подозреваемый, как сообщается, уже считался высоким риском до кровавого инцидента. В феврале 2023 года он якобы угрожал своей матери насилием перед врачом. Он также выражал насильственные фантазии в онлайн-чате в начале 2024 года. В марте правовой комитет ландтага Северного Рейна-Вестфалии провел специальное заседание для обсуждения обстоятельств дела.

Двое детей получили серьезные ранения в результате нападения. После инцидента они якобы нашли убежище в начальной школе, где учитель пришел им на помощь. Спасательные службы затем доставили девятилетнюю девочку и годовалый мальчик в больницу, где оба прошли операцию.

Ножевое нападение, в котором подозреваемый серьезно ранил двоих детей, вызвало опасения о его потенциальной опасности для общества, которые изучаются в ходе процесса, несмотря на то, что он считается душевнобольным и невиновным в нападении.**

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