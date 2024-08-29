- После нападения на финансовый проект возникает противодействие против Хока.

После нападок лидера Тюрингии от AfD и главного кандидата на выборах в ланд на инициативу корпорации, продвигающей разнообразие и принятие, он столкнулся с широкой критикой по всей стране. Президент Федеральной ассоциации немецкой промышленности (BDI) Сигизмунд Руссверм выразил свои опасения в "Вельту" в отношении высказываний Хёкке, считая, что они угрожают экономике и подчеркивают некомпетентность партии.

На митинге вSommerda этот видный представитель AfD в Тюрингии осудил инициативу "Сделано в Германии – Сделано разнообразием" семейных компаний как лицемерие. Он пожелал этим компаниям испытать серьезные экономические трудности, как подтверждают видеозаписи его заявлений.

Руссверм выразил опасение, что агрессивное отношение AfD к иностранцам может усугубить existing дефицит квалифицированной рабочей силы в Германии. Высказывания Хёкке suggerieren, что участие AfD в правительстве значительно навредит экономике и росту в Восточной Германии. В то время как AfD пытается представлять интересы малого и среднего бизнеса, она оказалась вводящей в заблуждение.

Сильная оппозиция в Тюрингии

В последние дни AfD подверглась резкой критике со стороны различных источников в Тюрингии. Ассоциация экономики Тюрингии, семейные предприятия и местные представители палаты торговли пренебрегли политикой AfD. Многие кандидаты от противоположных партий обвинили AfD в вреде экономике. Хёкке решительно отверг эти обвинения.

Главный кандидат от SPD Георг Майер выразил в телевизионном интервью озабоченность тем, что квалифицированные работники не хотят переезжать в Тюрингию из-за враждебной социальной обстановки, которую он частично приписывает Хёкке и AfD. Катарина Глибовская, председатель Союза свободных социальных ассоциаций в Тюрингии, также выразила опасения по поводу негативного воздействия на социальный ландшафт, если экстремистские голоса получат власть в регионе. "Мы призываем воздержаться от формирования альянса с крайне правыми силами", – сказала она.

Розничная торговля занимает позицию

На этой неделе Александр фон Прен, президент немецкой ассоциации розничной торговли (HDE), заявил, что "с Бьёрном Хёкке AfD снова продемонстрировала одного из своих ведущих фигур". По данным HDE, в настоящее время в розничной торговле по всей стране имеется около 120 000 вакансий. "Где мы найдем этих людей, если политики сосредоточатся на исключении и изоляции и получат власть?", – спросил фон Прен.

Супермаркет Edeka разместил полностраничную рекламу под названием "Почему синий не является вариантом в Edeka", критикуя использование AfD синего цвета как партийного цвета с момента основания. Реклама, размещенная в "Фrankfurter Allgemeine Zeitung", "Die Zeit" и в социальных сетях, показывала различные фрукты и овощи, в том числе огурцы, брокколи, бананы, вишни и клубнику. "Отдел фруктов и овощей славится своим цветным разнообразием", – говорилось в тексте. "Эволюция научила нас: синий – не лучший выбор", – добавлялось. "В Германии синие уже сегодня являются наибольшей угрозой для разнообразного общества".

В ответ на критику Хёкке другие розничные предприятия в Тюрингии также выступили против AfD, а немецкая ассоциация розничной торговли (HDE) выразила обеспокоенность возможным воздействием исключительных политик на доступность рабочих мест. HDE задалась вопросом, где они найдут необходимых работников, если политики сосредоточатся на таких политиках.

Кроме того, супермаркет Edeka разместил полностраничную рекламу под названием "Почему синий не является вариантом в Edeka", критикуя использование AfD синего цвета как партийного цвета и продвигая важность разнообразия в обществе, подчеркивая разнообразие в своем отделе фруктов и овощей.

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