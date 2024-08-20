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После месячного периода: Джахн прекращает кредитный договор Onuigwe

Примерно месяц назад, Ригенсбург временно передал Кайла Онуигову. Тем не менее, этот период аренды подходит к концу. Нападающий сейчас перешел в другую команду.

 and  Ann Bradley
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- После месячного периода: Джахн прекращает кредитный договор Onuigwe

Ян Регенсбург заключил соглашение о займа для форварда Кельвина Онуигуэ после почти месяца. 20-летний футболист был временно переведен в 1. FC Phoenix Любек на год в середине июля, но эта арендная сделка была взаимно расторгнута, как объявил Регенсбург. Вместо этого Онуигуэ будет отправлен в аренду в команду Региональной лиги SG Бароккштадт Фульда-Лехнерц до 30 июня 2025 года.

Как сказал спортивный директор Яна Ахим Бейерлорцер, "К сожалению, стало очевидно уже через несколько недель, что картина, представленная Фениксом Любек, не соответствовала реальной ситуации". Это усложнило спортивное развитие Онуигуэ в таких условиях. С учетом этих трудностей для форварда начнется новая попытка в Фульде.

В соответствии с условиями займа, комиссия будет следить за условиями аренды Кельвина Онуигуэ в SG Бароккштадт Фульда-Лехнерц. Эта новая арендная сделка продлится до 30 июня 2025 года.

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