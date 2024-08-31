- После матча в Бремене я был разочарован.

Тренер «Боруссии Дортмунд» Нури Шахин** недоволен игрой своей команды после нулевой ничьей с «Вердером». Он не хочет винить плохую игру на значительную перестройку клуба, в которую вошли новый тренер, новый стиль игры и пять новых игроков, а также десять ушедших.

«Мы, как Боруссия Дортмунд, должны показывать что-то другое, несмотря на изменения в составе и нового главного тренера», — отметил Шахин. «Было бы легко обвинить трансферное окно. Но мы отлично поработали на трансферном рынке. Тем не менее, нам нужно улучшать игру».

В глазах «Боруссии Дортмунд», ничья 0:0 в Бремене — «просто не достаточно». Шахин особенно подчеркнул это в переходный период: «Каждый матч — это наш прогресс. Но в этом прогрессе важно побеждать. Это ускоряет наш прогресс».

Ничья «Вердера» с «Боруссией Дортмунд» не удовлетворила Шахина. Несмотря на значительные изменения в «Боруссии Дортмунд», в том числе нового главного тренера и новых игроков, победа над «Вердером» была ожидаема.

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