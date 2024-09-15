После ливня появилось сияние

В некоторых частях Центральной Европы в настоящее время идет столетие дождей — и прогноз обещает еще больше дождей в ближайшие дни. Однако к концу недели грозовые небеса рассеются, позволив насладиться последним великолепным зрелищем лета.

Тропический шторм Анетт, который движется с севера Италии через Венгрию в направлении Польши, обрушил значительные количества осадков на восточную Австрию, Чешскую Республику и южную Польшу. Некоторые районы получили до 150-250 литров осадков на квадратный метр за три дня, а в Нижней Австрии и в горах Гiant Mountains на чешско-польской границе сообщалось о еще более высоких показателях — до 300 литров. Для сравнения, Берлин обычно получает около 580 литров осадков на квадратный метр за весь год.

Избыточные осадки привели к серьезному наводнению: уровни воды в Нижней Австрии достигли высот, которые не наблюдались в некоторых местах последние 30 лет, а в некоторых районах даже произошли наводнения раз в 100 лет. Дальнейшие сильные дожди в течение следующих 48 часов могут еще больше усугубить ситуацию. К утру вторника Нижняя Австрия может получить еще 100-150 литров осадков, а чешско-польская граница — 50-80 литров.

Однако дожди в Альпах в основном выпали в виде снега, а снежный покров даже достиг некоторых долин, таких как Миттенвальд, Креух и Рухпольдинг-Глашютте. В настоящее время на Цугшпице один метр снега, а на Нebelhorne в Алльгой — 77 сантиметров — оба показателя необычно высоки для середины сентября. К завтрашнему дню снежная линия поднимется выше 2000 метров, и таяние снега может поддерживать высокие уровни воды в течение длительного времени.

С другой стороны, к вторнику высокое давление значительно возрастет, принося приятную, теплую погоду позднего лета, которую мы можем назвать "индийским летом" с середины сентября. Еще один пакет локальных ливней ожидается в четверг, но он должен быть кратковременным.

Понедельник: Более сильные дожди в Южной Баварии

Сильные, непрерывные дожди идут к югу от Дуная. Ситуация с наводнением в Пассау остается критической. В то же время в Северной Баварии и на Востоке погода начинается облачной и дождливой, но дожди постепенно ослабевают в течение дня и перемещаются в направлении Рудных гор. В остальной части страны дожди будут чередоваться с кратковременными периодами солнца, а Северное море будет самым приятным местом. Температуры будут колебаться от 15 до 20°C, а в Юго-Востоке — от 8 до 13°C.

Вторник: Исчезающие дожди в Юге

Облака и периодические дожди покроют Баден-Вюртемберг и Баварию, которые рассеются к вечеру. В центре и на Севере будет более теплая и сухая погода. Температуры заметно возрастут, с 13 до 20°C на Юге и 21 до 26°C на Севере, с наибольшими значениями в Берлине.

Среда: Много солнца

Солнце будет доминировать в стране, с редкими облаками. С сильным восточным ветром температуры будут колебаться от 20 до 26°C, а значения достигнут 17°C в предгорьях Альп. Даже снег на Цугшпице начнет таять при более теплых температурах.

Четверг: Временно неспокойно

Малый холодный воздух пройдет с востока на запад по стране, принеся некоторую неспокойную погоду, особенно в горах. Температуры останутся на уровне 20-25°C, а в Альпах — 18°C.

Пятница и выходные: Красивая летняя погода прощается

Ожидайте много солнца каждый день с пятницы по воскресенье, с быстрым рассеиванием утренних туманов и образованием толстых облаков только над горами позже днем — дождь, однако, маловероятен. Температуры останутся между 20 и 25 градусами Цельсия. В воскресенье календарное лето подойдет к концу, и с понедельника дни станут короче ночей.

Непрекращающиеся дожди от тропического шторма Анетт ухудшили ситуацию с погодой в некоторых районах, принеся аномальное количество осадков. К понедельнику Южная Бавария также испытывает сильные дожди, добавляя озабоченность по поводу наводнений.

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