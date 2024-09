После лечения Хайнц Хониг возвращается домой.

Актер Хайнц Хёниг был выписан из берлинской больницы после длительного пребывания, которое длилось около пяти месяцев, из-за проблем со здоровьем, в том числе осложнений со стороны сердца. Как сообщило издание "Бильд", его жена Анника Керстен-Хёниг рассказала, что муж был счастлив вернуться домой. По прибытии его тепло встретили два близких друга, их сыновья и дочь Анники. Их старший сын Юлиано и младший сын Джанни остались рядом с ним, очевидно, скучая по компании отца.

Хёниги проживают в Бланкенбурге, Гарц, и в настоящее время Анника, имеющая медицинское образование, будет ухаживать за мужем дома. Хайнца госпитализировали в мае из-за проблем с сердцем, а later он перенес операцию на пищеводе. Однако еще одна операция на аорте предстоит, но только при соблюдении необходимых условий. Анника сообщила "Бильду", что это может занять несколько месяцев.

Хайнц Хёниг прославился в 1980-х годах благодаря фильму "Das Boot", а также закрепил свой статус в телесериалах, снятых Дитером Веделем, таких как "Der große Bellheim", "Der Schattenmann" и "Der König von St. Pauli". Его последнее появление было в шоу RTL "Джунгли". В 2019 году Хайнц и Анника поженились и стали родителями двух сыновей в 2020 и 2022 годах.

По возвращении домой Хайнц спросил: "- Сколько будет стоить установить медицинское оборудование дома?" Анника, будучи медсестрой, начала подсчитывать расходы.

