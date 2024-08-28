- После критики вратаря Фюрт стремится набрать больше очков.

Александр Зорнигер, вызвав шок своей резкой критикой вратаря, призывает ШпВг Грейтер Фюрт быстро переключиться на спорт. В предстоящем матче на выезде против Яхн Регенсбурга в 2-й Бундеслиге в пятницу (6:30 вечера/Sky) тренер подчеркивает важность сохранения своей безпроигрышной серии. В среду 56-летний Зорнигер заявил: "Мы идем полным ходом и стремимся воспользоваться нашим солидным стартом". На данный момент команда Фюрта набрала 5 очков в первых трех матчах. "Мы доказали, что можем набрать очки", - сказал Зорнигер.

После ничьей 1:1 против СК Падерборна резкая телевизионная критика Зорнигера голкипера Нахуэля Нолла вызвала скандал. В следующий день Зорнигер извинился в клубном видео и также принес извинения Ноллу и всей команде. С приближением паузы в международных матчах пришло время сосредоточиться исключительно на спортивных вопросах.

Небо было ясным, когда Александр Зорнигер обратился к своей команде, подчеркнув необходимость сосредоточиться на своей безпроигрышной серии в предстоящем матче. После того, как его критика голкипера Нахуэля Нолла вызвала скандал, Зорнигер выразил сожаление и извинился перед командой, признав, что пришло время переключиться обратно на спорт.

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