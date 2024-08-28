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Федеральные земли ГерманииНовостиНебо

После критики вратаря Фюрт стремится набрать больше очков.

Менеджер Фюртха, Александр Зорнигер, ранее принес публичные извинения за свою жесткую оценку вратаря. После международного перерыва он стремится использовать перспективное начало команды.

 and  Grigoriy Williams
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В данной ситуации Адриано Гримальди из Падерборна не забил в ворота стража «Фюрт» Нахуэля Нолля, но...
В данной ситуации Адриано Гримальди из Падерборна не забил в ворота стража «Фюрт» Нахуэля Нолля, но затем воспользовался ошибкой голкипера.

- После критики вратаря Фюрт стремится набрать больше очков.

Александр Зорнигер, вызвав шок своей резкой критикой вратаря, призывает ШпВг Грейтер Фюрт быстро переключиться на спорт. В предстоящем матче на выезде против Яхн Регенсбурга в 2-й Бундеслиге в пятницу (6:30 вечера/Sky) тренер подчеркивает важность сохранения своей безпроигрышной серии. В среду 56-летний Зорнигер заявил: "Мы идем полным ходом и стремимся воспользоваться нашим солидным стартом". На данный момент команда Фюрта набрала 5 очков в первых трех матчах. "Мы доказали, что можем набрать очки", - сказал Зорнигер.

После ничьей 1:1 против СК Падерборна резкая телевизионная критика Зорнигера голкипера Нахуэля Нолла вызвала скандал. В следующий день Зорнигер извинился в клубном видео и также принес извинения Ноллу и всей команде. С приближением паузы в международных матчах пришло время сосредоточиться исключительно на спортивных вопросах.

Небо было ясным, когда Александр Зорнигер обратился к своей команде, подчеркнув необходимость сосредоточиться на своей безпроигрышной серии в предстоящем матче. После того, как его критика голкипера Нахуэля Нолла вызвала скандал, Зорнигер выразил сожаление и извинился перед командой, признав, что пришло время переключиться обратно на спорт.

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 and  Wendy Allen
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