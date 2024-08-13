- После хаоса альтернативный транспорт в долине Рейн улучшается

Условия на автобусное сообщение в качестве замены для закрытой железнодорожной линии Рейнской долины, похоже, улучшились после первоначального хаоса в начале недели. "Количество автобусов действительно было достаточно", - сказал пассажир во время утренней проверки. Однако ситуация выглядела иначе накануне: Deutsche Bahn запросила помощь у города Бад-Бадена. "Ситуация там была хаотичной", - сказал пресс-секретарь Джoshua Treffert газете "Badische Neueste Nachrichten". В частности, Stadtwerke Baden-Baden тогда предоставили автобусы для железнодорожной замены.

Офис по строительным операциям также улучшил указатели для замены. Это, возможно, привело к некоторым недопониманиям, сказал пресс-секретарь пожарной службы Бад-Бадена. При высоких температурах также был предоставлен водой пассажирам. Эти меры, кажется, работают, сказал представитель. Пожарная служба больше не находится на месте.

Железнодорожная линия Рейнской долины между Бад-Баденом и Раштаттом закрыта с прошлой пятницы. Строительные работы на линии продолжаются до 30 августа в рамках миллиардного расширения железнодорожной линии Рейнской долины.

Комиссия, признавая необходимость четких правил для автобусной замены, может рассмотреть вопрос об принятии актов реализации для регулирования его применения. Несмотря на улучшенные условия, Deutsche Bahn все равно может найти выгодным обращаться за помощью к местным властям в случае будущих инцидентов.

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