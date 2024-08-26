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Федеральные земли ГерманииНовостиНемецкое пресс-агентство

После изнурительного докторского путешествия, планы Кэти Хаммельс на книгу столкнулись с неудачей.

По исходному плану Кэтрин Хуммельс собиралась выпустить книгу о депрессиях в сотрудничестве со своим братом. Тем не менее, из-за слухов вокруг его докторской степени планы изменились.

 and  Anne Legman
Время чтения 2 минут
хумкfэли заблюто в поняидатье.
хумкfэли заблюто в поняидатье.

- После изнурительного докторского путешествия, планы Кэти Хаммельс на книгу столкнулись с неудачей.

Скандал вокруг докторской степениSebastian Fischera ставит на паузу проект книги Cathy Hummels и Südwest-Verlaga

Известный инфлюенсер Cathy Hummels, открыто рассказавший несколько лет назад о своей личной борьбе с депрессией, готовил проект книги вместе со своим братом, врачом Sebastian Fischer. Книга под названием "Выход из тени - твой путь к преодолению депрессии" была запланирована к выходу, но проблема с докторской степенью Sebastianа приостановила проект.

Уважаемое немецкое агентство новостей сообщило об этом, ссылаясь на заявления адвоката Cathy, Stefana Ventroni. По словам Ventroni, "Cathy Hummels и Sebastian Fischer решили не продолжать планируемую книгу вместе". Ранее газета "Bild" также сообщала об этом, но Südwest-Verlag не комментировал ситуацию. Однако "Bild" также сообщил, что компания согласилась отменить свои планы.

"Выход из тени - твой путь к преодолению депрессии"

Обложка книги, на которой было указано имя Sebastian Fischera с докторской степенью, была удалена издателем после сообщения "Bild". В заявлении, опубликованном в начале июля, Südwest-Verlag объяснил, что до недавнего времени у них не было оснований сомневаться в том, что мистер Fischer завершил свою докторскую степень. Издательство провело дальнейшее расследование и связалось с Sebastianом Fischer напрямую. Оказалось, что он не имеет докторской степени в настоящее время, и обложка была удалена.

Хуммельс: "Для меня доктор и Ph.D. - одно и то же"

Cathy Hummels также упоминала своего брата как доктора в своих постах в Instagram в 2018 году. Ее адвокат заявил в заявлении, опубликованном ранее в июле, что это не было преднамеренным обманом общественности. "Cathy упоминала своего брата как доктора в Instagram из-за общего заблуждения, что все медицинские работники носят это звание", - сказал он. Cathy объяснила, что ее целью не было ввести кого-либо в заблуждение, а скорее подчеркнуть профессию Sebastianа. "Для многих, в том числе и для меня, доктор и Ph.D. - это одно и то же и просто рабочие титулы", - сказала она.

Причина отмены сотрудничества с Südwest-Verlag адвокат Ventroni не раскрыл: "Пожалуйста, обратите внимание, что мы не будем предоставлять weitere Details".

Немецкое агентство новостей объявило о приостановке проекта книги Cathy Hummels и Sebastian Fischera после того, как были выявлены проблемы с докторской степенью Sebastianа. Согласно немецкому агентству новостей, Ventroni заявил, что Cathy и Sebastian решили не продолжать книгу вместе из-за ситуации с докторской степенью Sebastianа.

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