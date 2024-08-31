- После инцидента с ножом в автобусе, пострадавший человек теперь стабилизирован.

После ножевого нападения в Siegen один из серьезно раненых stabilize. Как сообщает совместное заявление прокуратуры Siegen и полиции Dortmund, 23-летний мужчина все еще получает медицинскую помощь в больнице. Состояние других двух мужчин, 19 и 21 лет, которые получили серьезные ранения во время нападения, остается тяжелым.

В прошлую пятницу вечером на городском фестивальном автобусе произошла непровоцированная атака ножом со стороны 32-летней немецкой женщины. По меньшей мере, шестеро человек получили ранения. Женщина, ответственная за инцидент, ранее имела дело с правоохранительными органами. Есть признаки того, что она может страдать от психического заболевания. Несмотря на инцидент, городской фестиваль продолжился на следующий день, включив в себя церковную службу, которая не была отменена.

Представитель общественного транспорта Westfalen-Süd сообщил "Siegener Zeitung", что водитель автобуса действовал быстро, сразу же остановив автобус после первых беспорядков внутри vehicles и открыв все выходы. Это позволило пассажирам эффективно покинуть автобус, возможно, предотвратив дополнительные травмы. Сообщается, что среди пассажиров были дети и молодые люди.

Несмотря на быстрые действия водителя автобуса, состояние других двух серьезно раненых пассажиров остается критическим. Ситуация привела к призыву усилить меры безопасности и психическое здоровье в общественных местах, признавая, что такие инциденты могут затронуть любого, а не только того, кто имеет историю контактов с правоохранительными органами.

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