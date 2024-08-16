После инцидента с ножом отец Ямала выражает глубокую эмоциональную благодарность своим спасателям.

Два дня спустя после ножевого нападения на отца Ламине Ямала, он покидает медицинское учреждение. Мунир Насрауи выходит с минимальными травмами и выражает благодарность своим спасителям. Особо стоит отметить полицейского, заслуживающего признательности.

Глава семьи, испанского футбольного чемпиона Лиги чемпионов УЕФА Ламине Ямала, который получил ранения в результате ножевого нападения, был выписан из больницы. Мунир Насрауи выразил благодарность своим друзьям и полиции через Instagram. Он особо поблагодарил "полицейского, который обработал самую кровоточащую рану": "Он держал меня за руку и не отпускал, чтобы я не потерял сознание".

В четверг в общей сложности были задержаны четыре человека по подозрению в причастности к инциденту. Отец Ямала был зарезан в парковке в каталонском городе Матарó, примерно в 30 километрах к северу от Барселоны. Задержанные обвиняются в покушении на убийство.

Сообщается, что Насрауи получил два ножевых ранения в живот и одно в грудь. Из-за сильной кровопотери его доставили в больницу в Бадалона, пригород Барселоны, в критическом состоянии и поместили в отделение интенсивной терапии. Ямал посетил своего отца в больнице в четверг.

Согласно новостям испанской газеты "La Vanguardia", инцидент последовал за спором днем в районе Ямала Рокафонда. Ребенок якобы облил Насрауи водой с балкона, что привело к драке, которую пришлось прервать полиции. "La Vanguardia" сообщает, цитируя полицию, что Насрауи заявил, что люди, участвовавшие в инциденте, "подстроили ему ловушку". Они пригласили его в парковку под предлогом перемирия, где внезапно на него напали. Мотивы для нападения все еще неясны.

Ямал, который играет за ФК Барселона, выиграл чемпионат со сборной Испании на чемпионате Европы. Он вырос в Рокафонде, районе Матарó, населенном в основном иммигрантами из Африки. Его отец из Марокко, а мать из Экваториальной Гвинеи. Для многих детей в Рокафонде 17-летний Ямал является прекрасным примером для подражания. ФК Барселона опубликовала фото Ямала с эмодзи бицепса и сердца в Twitter.

После кровавых ножевых ранений во время инцидента в Матарó полиция задержала нескольких человек для допроса. К счастью, брат Ламине Ямала, Мунир Насрауи, смог оправиться и выразил благодарность полиции и своим спасителям за быструю реакцию.

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