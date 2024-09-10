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Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

После инцидента с ножом и похищением: 8 лет тюрьмы.

 and  Wendy Allen
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- После инцидента с ножом и похищением: 8 лет тюрьмы.

В необычном повороте событий, 25-летний индивидуум был приговорен к восьми годам лишения свободы за инцидент в Берлине-Фридрихсхайн и Ганновере. Берлинский суд признал его виновным в покушении на убийство, захвате заложника, угрожающем поведении и причинении телесных повреждений. Он также был обязан выплатить 15 000 евро 52-летней жертве ножевого ранения.

По словам председательствующего судьи Марка Сауттера, действия подсудимого казались нелогичными. Недовольный своим бывшим партнером и карьерой, он разработал план, чтобы казаться неподследственным убийцей. Суд описал его как личность с нарциссической структурой, считающую себя выше других.

Однако основной проблемой была его наркотическая зависимость, которая привела к психозу. С нападением на пешехода он хотел четко передать сообщение, заявил судья. В момент преступления суд предположил, что его действия были вне его контроля.

Подсудимый, заявлявший о наличии tanto немецкого, quanto итальянского гражданства, изначально угрожал своей бывшей девушке во время поездки на машине и угрожал убить людей, чтобы заставить ее признаться в неверности.

Через два дня, в ночь с 28 февраля в Берлине-Фридрихсхайн, он преследовал и нападал на незнакомца, чтобы "дать пример" своей бывшей девушке и "понять, что значит убить человека", как утверждала прокуратура. Он ударил 52-летнего мужчину ножом со спины и затем жестоко пнул раненого. Подсудимый думал, что убил мужчину.

Затем безработный электрик вернулся в Нижнюю Саксонию, записал видеообращение в своей квартире и разместил его в Интернете. "Я ничего не почувствовал" во время нападения, сказал 25-летний в видео. Думая, что видео не получило достаточно внимания, он взял в заложники женщину в ратуше своего родного города Зенде, вооруженный ножом. 57-летняя сотрудница находилась в серьезной опасности. Полиция быстро арестовала 25-летнего в ратуше.

Суд расценил ножевой инцидент как преднамеренный и мотивированный мелочными причинами. "Человек был неосведомлен, у него не было шансов", - сказал судья. Подсудимый выбрал жертву, "не связанную с его проблемами". Его действия указывали на кровожадность, и он заявлял о желании стать серийным убийцей до нападений.

Суд согласился с просьбой прокурора. Подсудимый начал "эгоцентрированную кампанию", как она сказала в своей речи, стремясь исполнить "дьявольский план" и испытать "прилив крови".

Адвокат защиты просил признать виновным в покушении на убийство и лишении свободы. Его клиент напал на пешехода импульсивно из-за гнева на неправильно приписанные заявления. Адвокат просил полностью тюремное заключение не более чем на пять лет и четыре месяца. Приговор еще не окончательный.

Действия подсудимого в Берлине-Фридрихсхайн и Ганновере были признаны преступными, в том числе покушение на убийство, захват заложника, угрожающее поведение и причинение телесных повреждений. Рассмотрение дела в суде раскрыло его желание казаться неподследственным убийцей, под влиянием наркотического психоза и нарциссических наклонностей.

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