Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиФедеральное правительство

После инцидента Посек берет на себя ответственность.

Нападение в Солингене вновь подняло вопрос о безопасности в Германии. Министр внутренних дел Гессена сейчас выступает за кардинальную смену направления миграционной политики.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута
После инцидента в Солінгене Федеральный министр внутренних дел Роман Посек (ХДС) предложил...
После инцидента в Солінгене Федеральный министр внутренних дел Роман Посек (ХДС) предложил ужесточить меры национальной безопасности и возложил обязательства на федеральное управление.

- После инцидента Посек берет на себя ответственность.

Изменение стратегии миграции

После трагического инцидента в Солінгене министр внутренних дел Гессена Роман Позеck призывает к "изменению политики в области миграции". "Солінген стал сигналом тревоги для федерального правительства", - заявил Позеck агентству DPA. Нерегулируемая миграция представляет собой угрозу безопасности, и федеральное правительство должно работать над "депортацией значительно большего числа лиц без действительных разрешений".

Защита свободы

Помимо изменения политики в области миграции, Позеck предложил ужесточить законы о ношении оружия для усиления безопасности населения. "Речь идет о комплексном подходе к большей безопасности. Один только шаг не поможет, но сочетание мер приведет к большей безопасности", - сказал он. Это может включать в себя создание дополнительных зон, свободных от оружия, и расширение полномочий и возможностей полиции.

Что касается фестивалей и мероприятий в Гессене, министр внутренних дел заверил, что все необходимые меры безопасности принимаются. "Мы не позволим террористам достичь своей цели. Мы твердо защитим нашу свободную и мирную жизнь".

Ситуация с безопасностью находится под постоянным наблюдением полиции. Численность полицейских в общественных местах уже значительна и будет увеличена при необходимости. "Мы также подчеркиваем важность видимости полиции для повышения чувства безопасности среди населения", - отметил министерство.

Усиление угрозы терроризма в Гессене

Угроза терроризма в исламистской общине в Гессене в настоящее время считается "общим высоким уровнем", согласно министерству внутренних дел. Террористические организации продолжают распространять пропаганду, что может привести к радикализации одиночных акторов или небольших групп по всему миру и побудить их совершать дальнейшие нападения.

В 2022 году Управление по защите конституции Гессена выявило 3865 человек, связанных с исламистскими угрозами.

По состоянию на 31 июля 2024 года в Гессене находилось 13 119 человек, подлежащих депортации, согласно Регистру иностранцев.

Федеральное правительство, побуждаемое призывом Позеck к изменениям после Солінгена, должно ужесточить меры по депортации лиц без действительных разрешений. Позеck, призывая к комплексному подходу к безопасности, также предложил ужесточить законы о ношении оружия в рамках стратегии федерального правительства по миграции.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Человек, идущий пешком, пострадал от удара скорой помощи в Гамбурге, сразу же получив помощь от его...
Федеральные земли Германии

Автомобиль экстренной помощи подбирает пешеходов в основном транспортном узле Гамбурга

Срочный автомобиль и медицинские спасатели спешат к медийской кризисной ситуации на главной станции, вызванной пешеходом, внезапно вышедшим на проезжую часть. Происходит инцидент, и医务Sunday оказать первую help.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
В результате серьезной аварии на сельской дороге водитель умирает.
Федеральные земли Германии

29-летний мужчина погиб после того, как столкнулся с деревом.

В районе Эichting, водитель теряет контроль над автомобилем, во время прохождения кругового маршрута, отклоняется от курса на острогом левом повороте и врезается в дерево.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Договор аренды Лейпцига с Атлетико Мадрид гарантирует услуги Артура Вермерина
Федеральные земли Германии

Временное приобретение Лейпцигом бельгийского игрока Вермерена происходит из состава "Атлетико Мадрид".

Защитник средней линии Лейпцига заменит отсутствующего Шлягера, взяв в Şahinospital голландца Вермеера из Бельгии. Новый игрок может закрепиться в составе Лейпцига на постоянной основе grâce à соглашению оopenhagen.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Бамбергский баскетбол приступил к шестинедельному турне в Словении
Федеральные земли Германии

Бамбергский баскетбол приступил к шестинедельному турне в Словении

Бамберг Баскетс решают вопрос с травмой Брендана Хорватха. В команду приходит игрок из Словении. Продолжительность пребывания новичка в Бамберге пока неясна.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Человек, идущий пешком, пострадал от удара скорой помощи в Гамбурге, сразу же получив помощь от его...
Федеральные земли Германии

Автомобиль экстренной помощи подбирает пешеходов в основном транспортном узле Гамбурга

Срочный автомобиль и медицинские спасатели спешат к медийской кризисной ситуации на главной станции, вызванной пешеходом, внезапно вышедшим на проезжую часть. Происходит инцидент, и医务Sunday оказать первую help.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
После трагического инцидента, в результате которого погибли трое человек в Солінгене, в городе...
Политика

Протесты после нападения в Солингене

В результате атаки, повлекшей три погибших в Солингене, вновь вспыхнули антиправительственные демонстрации. Необходимо вмешательство правоохранительных органов.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Макрон стремится к всеобъемлющему и стабильному коалиционному правительству.
Общество

Макрон выступает против левоцентристского коалиционного правительства; последуют новые переговоры

Несколько недель Франция пыталась сформировать новое правительство. Президент Макрон преследовал решение через диалоги, но теперь ясно отказал в поддержке победителю выборов.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В результате серьезной аварии на сельской дороге водитель умирает.
Федеральные земли Германии

29-летний мужчина погиб после того, как столкнулся с деревом.

В районе Эichting, водитель теряет контроль над автомобилем, во время прохождения кругового маршрута, отклоняется от курса на острогом левом повороте и врезается в дерево.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно