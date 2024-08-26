- После инцидента Посек берет на себя ответственность.

Изменение стратегии миграции

После трагического инцидента в Солінгене министр внутренних дел Гессена Роман Позеck призывает к "изменению политики в области миграции". "Солінген стал сигналом тревоги для федерального правительства", - заявил Позеck агентству DPA. Нерегулируемая миграция представляет собой угрозу безопасности, и федеральное правительство должно работать над "депортацией значительно большего числа лиц без действительных разрешений".

Защита свободы

Помимо изменения политики в области миграции, Позеck предложил ужесточить законы о ношении оружия для усиления безопасности населения. "Речь идет о комплексном подходе к большей безопасности. Один только шаг не поможет, но сочетание мер приведет к большей безопасности", - сказал он. Это может включать в себя создание дополнительных зон, свободных от оружия, и расширение полномочий и возможностей полиции.

Что касается фестивалей и мероприятий в Гессене, министр внутренних дел заверил, что все необходимые меры безопасности принимаются. "Мы не позволим террористам достичь своей цели. Мы твердо защитим нашу свободную и мирную жизнь".

Ситуация с безопасностью находится под постоянным наблюдением полиции. Численность полицейских в общественных местах уже значительна и будет увеличена при необходимости. "Мы также подчеркиваем важность видимости полиции для повышения чувства безопасности среди населения", - отметил министерство.

Усиление угрозы терроризма в Гессене

Угроза терроризма в исламистской общине в Гессене в настоящее время считается "общим высоким уровнем", согласно министерству внутренних дел. Террористические организации продолжают распространять пропаганду, что может привести к радикализации одиночных акторов или небольших групп по всему миру и побудить их совершать дальнейшие нападения.

В 2022 году Управление по защите конституции Гессена выявило 3865 человек, связанных с исламистскими угрозами.

По состоянию на 31 июля 2024 года в Гессене находилось 13 119 человек, подлежащих депортации, согласно Регистру иностранцев.

Федеральное правительство, побуждаемое призывом Позеck к изменениям после Солінгена, должно ужесточить меры по депортации лиц без действительных разрешений. Позеck, призывая к комплексному подходу к безопасности, также предложил ужесточить законы о ношении оружия в рамках стратегии федерального правительства по миграции.

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