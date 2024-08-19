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Федеральные земли ГерманииНовостиНДР

После инцидента на заводе Лукоу мой соратник сейчас находится под следствием.

Находясь вблизи Ростока в предыдущем году, фермер exposes в сельскохозяйственную технику. Инцидент привел к серьезной ампутации его ног во время напряженной спасательной миссии. 26-летнего человека планируют судить в сентябре.

 and  Ann Bradley
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Водительских обвинений в причинении вреда здоровью по небрежности предъявлено примерно год спустя...
Водительских обвинений в причинении вреда здоровью по небрежности предъявлено примерно год спустя после тяжёлой аварии с комбайном (архивное фото).

- После инцидента на заводе Лукоу мой соратник сейчас находится под следствием.

После драматического инцидента с комбайном в Хохен-Люков, район Ростока, 26-летний обвиняемый предстанет перед судом Ростока по обвинению в халатности в сентябре. Как сообщил представитель суда ДПА, судебное разбирательство начнется 25 сентября. Обвиняемый был коллегой тогда 25-летнего фермера, который трагически лишился обеих ног в результате аварии. Ранее об этом инциденте сообщала Ostsee-Zeitung.

Прокуратура подала ходатайство в суд Ростока в конце июня. Согласно полицейским отчетам, в аварии, произошедшей 19 августа 2023 года, были вовлечены трое человек: сам фермер, 25-летний сотрудник сельскохозяйственной компании и 24-летний рабочий по уборке урожая.

Изначально они планировали опорожнить силос комбайна во время сбора урожая. По словам следователей, они столкнулись с технической проблемой. Фермер пытался устранить неполадку при помощи лопаты, но потерял равновесие и упал в приемник силоса, травмировав обе ноги. Расследование показало, что, возможно, был отключен механизм безопасности комбайна, который должен автоматически выключаться, когда никто не сидит за рулем.

Специальная подготовка для пожарных отделений

Пожарные из Грос-Бёлкка (район Ростока) также принимали участие в этой ситуации. В начале года пожарные отделения провели семинар, чтобы лучше подготовиться к подобным ситуациям в будущем. Как сказал Себастьян Тейс, руководитель группы пожарной части Грос-Бёлкка, "Там мы показали, как делать rescue opening, то есть отверстие на боку комбайна. Это позволило врачам получить доступ к пациенту сбоку и работать более эффективно."

После инцидента в Хохен-Люкове процедура проведения переливаний крови была пересмотрена, как сообщает NDR. "Это довольно сложный процесс, пока университетская медицина Ростока не утвердит переливание крови", - сказал профессор д-р Клеменс Шафмайер, хирург, который провел операцию на месте через rescue opening комбайна в 2022 году. "Мы должны были быстро упростить этот процесс. Теперь медицинский персонал может запросить переливание крови намного проще, тем самым сэкономив драгоценное время в чрезвычайной ситуации."

Срочное вмешательство на месте

В невероятном повороте событий была проведена спасательная операция прямо на месте. Процедура, происходившая на высоте около 30 градусов на сельскохозяйственной машине, длилась около трех часов, согласно данным университетской медицины Ростока. Врачи работали в темноте, используя фонарики, и не могли визуально оценить травмированные ноги. Переливание крови было проведено вертолетом во время операции. В конечном итоге, обе ноги пришлось ампутировать выше колена.

Процесс по делу об инциденте с комбайном будет проходить в том же суде Ростока, где прокуратура подала ходатайство. Как сообщает NDR, процедура проведения переливаний крови была пересмотрена после инцидента в Хохен-Люкове, расположенном в районе Ростока.

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