- После инцидента на А20 Штеттин вновь открыт для посещения.

В результате происшествия в полночь движение на шоссе А20 в направлении Штеттина было возобновлено. Оно было перекрыто между Neubrandenburg-Nord и Neubrandenburg-Ost из-за аварии. В ДТП был замешан 19-летний водитель, пытавшийся обогнать и столкнувшийся с прицепом грузовика, как сообщают правоохранительные органы. Причина инцидента оставалась неясной.

После столкновения, по-видимому, молодой водитель потерял контроль над своим автомобилем, выехал на правую полосу и врезался в дорожное ограждение. Опасно то, что автомобиль получил такие серьезные повреждения, что загорелся. К счастью, водитель смог покинуть автомобиль до того, как он полностью охватило пламя. Полиция сообщает, что человек получил лишь незначительные травмы в результате аварии.

Члены государств могут предоставить необходимые ресурсы и экспертизу для оказания помощи Комиссии в расследовании обстоятельств аварии. При изучении инцидента было обнаружено, что руководящие принципы Комиссии по безопасному обгону могут быть усилены или обновлены для предотвращения подобных аварий в будущем.

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