Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия получает содействие от государств-членов.

После инцидента на А20 Штеттин вновь открыт для посещения.

Автомобиль столкнулся с ограждением и воспламенился. Ограничения движения на автодороге A20 были сняты.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута

- После инцидента на А20 Штеттин вновь открыт для посещения.

В результате происшествия в полночь движение на шоссе А20 в направлении Штеттина было возобновлено. Оно было перекрыто между Neubrandenburg-Nord и Neubrandenburg-Ost из-за аварии. В ДТП был замешан 19-летний водитель, пытавшийся обогнать и столкнувшийся с прицепом грузовика, как сообщают правоохранительные органы. Причина инцидента оставалась неясной.

После столкновения, по-видимому, молодой водитель потерял контроль над своим автомобилем, выехал на правую полосу и врезался в дорожное ограждение. Опасно то, что автомобиль получил такие серьезные повреждения, что загорелся. К счастью, водитель смог покинуть автомобиль до того, как он полностью охватило пламя. Полиция сообщает, что человек получил лишь незначительные травмы в результате аварии.

Члены государств могут предоставить необходимые ресурсы и экспертизу для оказания помощи Комиссии в расследовании обстоятельств аварии. При изучении инцидента было обнаружено, что руководящие принципы Комиссии по безопасному обгону могут быть усилены или обновлены для предотвращения подобных аварий в будущем.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Северный регион требует усиления сотрудничества с Мидталли.
Федеральные земли Германии

Северный регион требует усиления сотрудничества с Мидталли.

Как можно расширить сотрудничество между Гамбургом и Шлезвиг-Гольштейном? Лидер фракции СДПГ в Шлезвиг-Гольштейне идентифицирует возможности вне политики образования.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Ваннер должен продвинуться в эволюции экосистемы Хайденхайма.
Федеральные земли Германии

Ваннер должен продвинуться в эволюции экосистемы Хайденхайма.

Молодой талант Баварии, Пол Ваннер, ожидается дебютировать в Бундеслиге с 1. FC Хайденхайм. Его впечатляющая игра во время победы над ФК Санкт-Паули продемонстрировала его многообещающие способности.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
После поражения ФК Сент-Паули подумали: "Мы хорошо извлекли уроки из этого опыта".
Федеральные земли Германии

После поражения ФК Сент-Паули подумали: "Мы хорошо извлекли уроки из этого опыта".

Разочарование FC St. Pauli своим поражением в возвращении в Бундеслигу очевидно. Но игроки находят серебряные подлинные в своей игре, несмотря на 0:2 поражение против 1. FC Heidenheim и видят многочисленные уроки.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Начиная с понедельника, передвижная выставка открывается в Бремене
Федеральные земли Германии

Не виноваты мини-юбки - неоправданное публичное проявление

Использованные джинсы, автомобиль Honda или траchtenый костюм (-dirndl): выставка в Бремене демонстрирует второсортную одежду, связанную с преступлениями, и предоставляет платформу для самовыражения жертв.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

Мишель и Дебби Кэмпбелл часто Visit Germany и показывают глубокую заинтересованность историческим...
Стоит посетить!

Майкл и Дебби Кэмпбелл обменяли свою резиденцию на два значительных багажа.

Михаил и Кампус пара находит комфорт в своих подушках для путешествий, действуя как часть своего дома, даже когда они обменяли свой Сиэтлский дом на глобальные приключения. Интересный фактор в том, как путешествовать сохраняет их молодость.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Северный регион требует усиления сотрудничества с Мидталли.
Федеральные земли Германии

Северный регион требует усиления сотрудничества с Мидталли.

Как можно расширить сотрудничество между Гамбургом и Шлезвиг-Гольштейном? Лидер фракции СДПГ в Шлезвиг-Гольштейне идентифицирует возможности вне политики образования.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Ваннер должен продвинуться в эволюции экосистемы Хайденхайма.
Федеральные земли Германии

Ваннер должен продвинуться в эволюции экосистемы Хайденхайма.

Молодой талант Баварии, Пол Ваннер, ожидается дебютировать в Бундеслиге с 1. FC Хайденхайм. Его впечатляющая игра во время победы над ФК Санкт-Паули продемонстрировала его многообещающие способности.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
В 1920 году карьера Бэби Рута в бейсболе сияла ярко
Главные темы

Ценная футболка знаменитого бейсболиста Бейба Рута продается на аукционе за беспрецедентные 24 миллиона долларов.

На историческом онлайн-аукционе легендарная форму Бейба Рута была продана за невероятную сумму в $24,1 млн.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно