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Федеральные земли ГерманииНовостиПрогноз

После интенсивности наблюдается небольшое снижение температуры.

В минувшую пятницуobserved lightly temperature increase in comparison с типичными август днями. Несмотря на это, служба погоды предсказывает возврат к более прохладной погоде.

 and  Katherine Bradley
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По данным метеопрогноза, после жаркой полосы последует снижение температуры.
По данным метеопрогноза, после жаркой полосы последует снижение температуры.

- После интенсивности наблюдается небольшое снижение температуры.

После жаркой пятницы температура в Берлине и Бранденбурге ожидается понижаться в течение следующих дней. В пятницу температура достигла 31-32 градусов по Цельсию в Нижней Лаузице, что является самым высоким показателем в регионе, в то время как в Северном Бранденбурге температура колебалась от 28 до 30 градусов, согласно данным немецкой службы погоды в субботу.

В сравнении с данными прошлых десятилетий, представитель отметил, что вчерашние высокие температуры были всего на несколько градусов выше обычных максимальных значений для Берлина и Бранденбурга.

Согласно данным службы погоды, в ближайшие дни ожидается постепенное похолодание: сегодня температура в Нижней Лаузице достигнет максимума 31 градуса, в Пригнице до 24 градусов, а в Берлине около 27 градусов. Ожидаются постоянные дожди, которые продолжатся до завтра.

В воскресенье, особенно в юго-восточных районах Бранденбурга, возможны грозы, ливни и сильные ветры. Ожидается температура 21 градус в Пригнице, 27 градусов в Нижней Лаузице и 25 градусов в Берлине. В понедельник максимальная температура составит около 24 градусов.

Прогноз погоды указывает на понижение температуры после жары, с ожидаемой температурой около 27 градусов в Берлине в этот день. Согласно прогнозу, тенденция к похолоданию сохранится, и температура в Берлине, скорее всего, составит всего 24 градуса в понедельник.

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