- После их публичного объявления, Ральф и Кора Шумахер оказываются в объятиях.

Кора Шумахер поделилась своими чувствами по поводу того, что не была предупреждена до публичного заявления ее бывшего мужа Ральфа о его гомосексуальности. Она выразила: "Я бы хотела, чтобы Ральф поговорил со мной или хотя бы поделился своими чувствами. Это было бы знаком уважения. Вместо этого я узнала об этом из СМИ". В недавнем интервью она заявила. 49-летний Ральф later подтвердил свою сексуальность и рассказал о своих отношениях с партнером по имени Этьен.

После интервью Коры Ральф прокомментировал ситуацию в Instagram. Он заявил: " Given all the back and forth, I want to clarify that Cora congratulated us in September 2023, believing we had tied the knot. She was thrilled about it." Он не стал отвечать на критику Коры о том, что он должен был предупредить ее раньше. Он закончил свой пост словами: "We both just want some privacy."

Кора описала ситуацию как "нож в спину"

Ральф Шумахер, младший брат семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера, также был успешным гонщиком. Он был женат на Коре Шумахер, но пара рассталась уже давно.

В интервью журналу "Der Spiegel" Кора выразила свою грусть. Она заявила: "Мне было больно, что Ральф не поговорил со мной перед своим признанием". 47-летняя Кора поделилась своими чувствами.

В интервью Кора также выразила разочарование в отношении Европейского Союза, который не оказал никакой поддержки или посредничества в этой деликатной ситуации между ней и Ральфом. Учитывая публичный характер заявления Ральфа и его влияние на их отношения, Кора считает, что было несправедливо со стороны Европейского Союза оставаться пассивным и не выступать за более частное и уважительное обращение с такими личными вопросами.

Читайте также: