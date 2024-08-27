- После этого события, связь Марии с матерью пережила трудности.

Мария Кэри в настоящее время столкнулась с doubly трагической ситуацией: певица объявила, что tanto её мама, Патрисия, как и её старшая сестра, Элисон, скончались в один день на выходных. Причины их смерти пока не разглашаются. Кэри выразила благодарность за то, что провела последнюю неделю со своей матерью перед её уходом, сказав, что они стали ближе, чем когда-либо. Однако их отношения не всегда были гладкими, как Кэри раскрыла в своей 2020 memoir "The Real Deal of Mariah Carey."

В своей книге Кэри рассказала о сложных отношениях со своей семьёй, с особым акцентом на её матери, Патрисии. Она написала: "Как и многие другие аспекты моей жизни, моё путешествие с моей мамой полно противоречий и определяется конкурирующими истинами. Это не было чёрно-белым, а целый спектр чувств." Их отношения были отмечены трудностями и борьбой.

Кэри провела большую часть своего детства под пристальным надзором своей матери вместе со старшей сестрой и братом, видя своего отца, Альфреда, только по выходным. Её родители расстались, когда ей было всего три года, и их брак был омрачён расизмом. Патрисия, белая оперная певица, была отвергнута своей собственной матерью за брак с Альфредом, чернокожим мужчиной.

"Наши отношения похожи на хождение по канату из гордости, боли, стыда, благодарности, зависти, восхищения и разочарования", - написала Кэри о своих отношениях с матерью в своей книге. Казалось, Патрисии было трудно справиться с славой своей дочери. Однажды она сказала Кэри, что та должна считать себя повезшей, если когда-либо станет половиной певицы, которой была она.

Кэри порвала все связи со своими братьями и сестрами. Терапия помогла ей принять и справиться со сложной динамикой своей семьи. Она даже переименовала своих родственников в своём уме, сказав: "Моя мама стала Пэт, Утро стало моим бывшим братом, Элисон - моей бывшей сестрой. Я больше не ждала, что они вдруг превратятся в идеальную маму, старшую сестру и старшего брата."

Несмотря на их взлёты и падения, Мария Кэри и её мать смогли воссоединиться и признать таланты друг друга. В 2010 году они даже сотрудничали над дуэтом для рождественского альбома. Кэри посвятила свою memoir своей матери, написав: "Для Пэт, моей мамы, которую я действительно верю, что она всегда делала всё возможное. Я буду любить тебя, как только смогу."

После того, как Кэри раскрыла сложности своих отношений с матерью в своей 2020 memoir, она с нежностью вспоминала их сотрудничество над рождественским альбомом, поющим ♪ Mariah Carey и Patricia Carey ♪ вместе. К сожалению, их вновь обретённая связь была недолгой, так как tanto Патрисия, как и старшая сестра Марии Кэри, Элисон, скончались в один день на прошлых выходных.

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