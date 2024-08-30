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ОбществоНовостиГод брака

После двух десятилетий брака они решили разойтись.

Пары закрывают за телевизионную историю: Леа Ремини и Анджело Пэгэн объявили о своем расставании в трогательном заявлении

 and  Lauren Adams
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Леа Ремани и Анжело Поган обменялись клятвами в 2003 году
Леа Ремани и Анжело Поган обменялись клятвами в 2003 году

- После двух десятилетий брака они решили разойтись.

"Король Квинса" актриса Лия Ремдини (54) и её муж Анжело Пэгэн (56) решили пойти разными путями после 21 года брака. Пара объявила эту новость в совместном посте в Instagram, объяснив: "После 28 лет вместе и 21 года брака мы приняли решение развестись. Это решение не было лёгким, но мы стараемся оставаться оптимистичными, так как знаем, что это правильный шаг для нас".

Честно и открыто

Ремдини и Пэгэн выразили гордость тем, как они справились с ситуацией, но также признали своё горе. Они добавили: "У нас есть сложные решения, которые нужно принять, приспосабливаясь к этой новой главе нашей жизни. Мы всё ещё близки во многом, но отделены в других аспектах".

Родители взрослой дочери также коснулись причин своего расставания. "Мы были лучшими друзьями так долго. Мы всё ещё наслаждаемся праздниками вместе, смотрим наши любимые шоу и собираемся на семейные мероприятия. Так почему же сейчас?" Они уточнили, что их связь по-прежнему сильна, но она изменилась. Они объяснили, что жизнь меняет людей, и они оба эволюционировали в роли, которые больше не подходят им.

Ремдини и Пэгэн также подчеркнули положительные стороны их длительного брака. "Мы считаем, что брак, продлившийся так долго и наполненный столькими прекрасными воспоминаниями, в том числе воспитание нашей замечательной дочери, заслуживает празднования. С нашей точки зрения, этот брак был огромным успехом".

Оставаться честными

Пара подчеркнула важность честности и открытости в отношении своей ситуации, сказав: "Учитывая, что наш брак был так публично известен в течение многих лет, мы хотели поделиться этим незнакомым миром со всеми вами, переходя к следующему этапу нашей жизни". Они поделились коллажем из старой и newer фото, сопровождая своё заявление.

Лия Ремдини и Анжело Пэгэн впервые встретились в кубинском ресторане в Лос-Анджелесе в 1996 году. Они решили пожениться в Лас-Вегасе в июле 2003 года, и их дочь София (20) родилась в следующем году. Их свадьба и рождение дочери были запечатлены в их собственном реалити-шоу.

Лия Ремдини и Анжело Пэгэн упомянули год своего брака, 21, когда объявили о своём решении развестись в совместном посте в Instagram. Кроме того, они отразили длительность своего брака, сказав: "Мы были вместе 28 лет и женаты 21 год".

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