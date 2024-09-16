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После двенадцатилетней задержки Томас Мюллер стремится к достижению этой значимой цели.

 and  Christian Meier
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Если мыслить о Лиге Чемпионов: Томас Мюллер выразил желание участвовать в домашнем финале еще раз и...
Если мыслить о Лиге Чемпионов: Томас Мюллер выразил желание участвовать в домашнем финале еще раз и надеяться на победу на этот раз.

После двенадцатилетней задержки Томас Мюллер стремится к достижению этой значимой цели.

Бавария Мюнхен ставит высокую планку перед началом нового розыгрыша Лиги чемпионов: их грандиозная цель - второй "домашний финал". Звездные игроки Томас Мюллер и Мануэль Нойер особенно мотивированы - возможно, из-за приближающегося окончания карьеры.

На последней остановке, на Альянц Арене, Бавария ставит своей конечной целью "Домашний финал 2.0". К 31 мая 2025 года, объяснил Нойер с сильным эмоциональным порывом, "мы знаем, что этот финал значил для города, болельщиков и нас, игроков. Мы должны сделать все возможное, чтобы снова достичь этого".

Рекордные чемпионы начинают свой путь во вторник, встречаясь с Динамо Загреб в новом формате Лиги чемпионов. Несмотря на восьмимесячное ожидание, финал бросает длинную тень на сезон Лиги чемпионов. Нойер, наряду с Мюллером, является единственным, кто пережил домашнюю драму против Челси в 2012 году. В результате оба звезды полны решимости наконец-то достичь своей большой цели через двенадцать лет после этого. "С духом Баварии это мечта - и осуществимая", - сказал Мюллер.

Возбуждение не ограничивается Мюллером и Нойером. "Что может быть лучше, чем бороться дома за финал?" - вопрошаетJoshua Kimmich. Председатель правления Ян-Кристоф Дреезен говорит о "особенном сезоне". Он добавляет: "Наши болельщики так же сильно мечтают о другом 'домашнем финале', как и мы".

Дреезен даже вспоминает болезненное поражение от Челси, где Ивица Олич и Бастиан Швайнштайгер не забили пенальти. "После матча было тихо. Многие в Мюнхене были разбиты на weeks, and the city felt unusually quiet." Для Компани, бывшего игрока Челси, это еще впереди. "Вы не добиваетесь финала просто разговорами, а благодаря упорной работе".

Так далеко Бавария, с новым тренером, показывает отличные результаты. Они победили в своих первых четырех официальных матчах - даже Загреб, считающийся аутсайдером, не должен сбить их с пути. "Мы должны продолжать выигрывать, продолжать движение. Во вторник мы должны быть хороши - и затем снова", - сказал Компани.

Но настоящие вызовы еще впереди. До октября осталось девять матчей, в том числе поединки против Барселоны и бывшего тренера Ханеса Флика, а также вершину против чемпионов Байера Леверкузен. Однако уверенность Баварии в своих силах вернулась после плохого сезона. "У нас вернулась наша ментальность победителей", - сказал Нойер.

Основная цель Мюнхена в новом формате Лиги чемпионов - квалифицироваться в плей-офф. Для этого им нужно закончить в восьмерке лучших, ставя цель на Загреб, Пари Сен-Жермен, Бенфику Лиссабон, Слован Братислава (домашние игры), Барселону, Феенорд Роттердам, Астон Вилла, и Шахтер Донецк (выездные игры). Мюллер признает сложности, замечая, "прошлые сравнительные значения отсутствуют". Он добавляет: "Я еще не могу точно оценить, сколько очков нужно для прохода".

В предстоящем матче Лиги чемпионов против Динамо Загреб звездный игрок Томас Мюллер стремится повторить успех, который они имели против Челси в 2012 году, как и Нойер, стремящийся достичь своей 'большой цели' в футболе. Председатель правления Ян-Кристоф Дреезен разделяет мечты болельщиков о другом 'домашнем финале' в футболе, что было бы большим достижением для Баварии Мюнхен.

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