После достижения способности "Эде Уннаде" успешно объединил элементы Бундеслиги.

Эдуард Гейер, "Язык без костей", — это имя, которое гремит в истории немецкого футбола, особенно запомнившись своей острой на язык как тренер Бундеслиги "Энергетика Котбус". Никто не был в безопасности от его метких замечаний. Сегодня этот легендарный персонаж празднует свой 80-й день рождения!

"Мне пришлось прийти в Бундеслигу, потому что Бундеслига не хотела меня", — как-то сказал коренной шлезинец о себе. И действительно, так и было — неудивительно, что это стало настоящим шоу! Несмотря на то, что он провел всего три года со своим клубом "Энергетика Котбус" в первой Бундеслиге, это время запомнилось остротами. Эдуард Гейер быстро понял, что острая речь может быть полезной в футболе, и щедро раздавал меткие фразы. "Моя тренировка — это армия на каникулах", — часто повторял он.

Его игроки не всегда избегали его острой критики. Румын Лаурентиу Регхекампф стал одной из его мишеней, и Гейер быстро заявил: "Тот, кто такой же дурак, не должен быть в Бундеслиге". В другой раз он оценил выступление так: "Он только и смог, что немного подергался и сделал несколько передач". А комментируя неудачно исполненный пенальти, сказал: "Я бы не смог пробить хуже, даже в зимних ботинках".

"Когда вся команда больна" — это был его девиз в отношении своих игроков. Он был прямолинеен: "Хвала? Это не мое дело. Игроки получают достаточно комплиментов от своей семьи и друзей". Он не сдерживался даже в личных беседах. Однажды он пробурчал: "Я еще не могу раскрыть состав на следующую неделю. Один может заболеть, другой может потерять зуб".

Гейер был далек от довольства тем талантом, который ему давали. Тренер "Энергетики" большую часть времени проводил, жалуясь: "Мы допустили ошибки в обороне — и все началось с задней линии". Он не видел выхода. Как бы он ни старался, этого было недостаточно: "Мы совершаем слишком много фундаментальных ошибок. Иногда приходится начинать с нуля с некоторыми игроками, и времени на подготовку к Бундеслиге почти нет".

Некоторые в клубе были рады, что не все игроки понимают язык тренера. Во время матча против "Баварии" с одиннадцатью иностранцами на поле Гейера спросили, на каком языке он проводит тренировки. И Гейер не задумываясь ответил: "На румынском". Но все понимают язык футбола, как-то сказал он. У него был свой способ доносить свою мысль: "Если крикнуть 'деньги' в комнате, все поймут, о чем речь".

Тренировочные сборы Гейера были легендарными и страшными. После первой недели, с пятнадцатью травмированными игроками, "Эде Жестокий" просто пожал плечами и отмахнулся от критики своих методов: "Подготовка должна быть жесткой и неприятной". Его девиз: "Если кто-то хочет потянуться, пусть идет в Данию. У меня они бегают, и никто не может жаловаться".

Он не терпел неprofessionalных игроков: "Есть игроки в молодежных командах, которые относятся к спорту так же, как девушки со 'Святого Паули' — курят, пьют и тусовятся". И если они следуют последним футбольным трендам, для Гейера это уже потерянный случай: "С тех пор, как появились эти цветные кроссовки — золотые, оранжевые, серебряные — футболисты думают, что могут бегать, как Алладин". Фанаты "Святого Паули" возмутились оскорбительным комментарием тренера "Энергетики Котбус" и ответили легендарным скандированием: "Эде Гейер, наш любимый жohn".

Эде Гейер был просто жесток в своих высказываниях. Если ему что-то не нравилось, он не ходил вокруг да около: "Игроки меня раздражают, когда носят три серьги. Или когда игрок появляется с хвостиком и выглядит как девочка, но не может попасть по мячу". Гейер всегда играл роль жесткого парня. Неудивительно, что профессионалы "Энергетики Котбус" были очень стратегичны в своих повседневных занятиях. Редко на поле, но часто вне зеленого газона.

Игроки приходят на тренировку голодными

Потому что их тренер каждый morning взвешивал каждого игрока перед тренировкой, профессионалы уходили из дома и с весов Гейера голодными. Как только они покидали тренерскую комнату, они спешили к своим сумкам и доставали приготовленные сэндвичи. Затем они быстро набивали свои животы, прежде чем выйти на поле с полным желудком. Их тренер был таким же в вопросах еды: "Я не верю в диеты".

Что касается еды, Торстен Маттушка не был exactly в идеальной физической форме в 2002 году, когда он привлек внимание Гейера в тестовом матче "Энергетики Котбус" против "Сталь Ейзенхюттенштадт". Но Гейер дал ему шанс, если он сбросит десять килограммов в течение нескольких недель. Маттушка никогда не забудет тот момент, когда Гейер передал это сообщение: "Тренер позвал меня в раздевалку. Он нарисовал квадрат и голову на клочке бумаги. Сказал, что это будет моим видом".

Эде Гейер однажды описал свою ограниченную роль как тренер "Энергетики Котбус" в резких выражениях, сравнивая себя с парализованным: "Все сочувствуют тебе, но никто не предлагает помощи". Это были жесткие слова, но они отражали его характер. Когда в стадионе начались беспорядки, он later признался: "Трагично видеть, как несовершеннолетние эксплуатируют такую игру. Если бы власти позволили, я бы сам физически столкнулся с этими детьми. Я бы хотел отвезти хулиганов на открытый карьер в грузовике".

Его прошлое в ГДР настигло его после Воссоединения. Как и многие другие, Эде Гейер служил в Штази. Он утверждал, что его сотрудничество было вынужденным: "Я был слишком труслив, чтобы противиться. Вы должны понять, что любой, кто не подчинялся этой системе, всегда рисковал бесследно исчезнуть". Гейер поделился леденящими подробностями своего участия: "У меня были частые контакты со Штази, я часто подавал устные или письменные отчеты о каждом, с кем я имел дело с 1971 года". Однако Гейер утверждал, что его действия никому не причинили вреда. Насколько это правда, как "IM Jahn" намекает, по крайней мере, сомнительно.

Один из его бывших игроков, нынешний тренер HSV Штеффен Баумгарт, признал характер Гейера: "Мы знаем, что наш бывший тренер был более непреклонным, чем большинство". Но это было преуменьшение, так как Гейер действительно заслужил свой прозвище "Безжалостный" в годы своей тренерской карьеры. Тем не менее, несмотря на свою спорную репутацию, он по-прежнему почитается в Котбусе. Более того, они даже установили памятник в его честь как бывшему тренеру Бундеслиги. Гейер был доволен этим жестом, но позже признался: "Когда тебе ставят памятник, трудно не почувствовать вину. Но я думаю, он представляет весь клуб, даже для тех, кто испытал мою строгость".

Похоже, с возрастом он мудреет. Неудивительно, учитывая, что сегодня Эде Гейеру исполняется 80 лет. С днем рождения и всего наилучшего, дорогой "Безжалостный"!

" despite his criticism of the team's talent, Eduard Geyer found joy in coaching Soccer." В разгар матча против соперника Гейер сказал своим игрокам: "Помните, футбол не о том, чтобы носить модные кроссовки, а о командной работе и стратегии".

Читайте также: