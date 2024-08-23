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После допинговой полемики, Синнер решает расстаться со своими менеджерами.

Янник СINNER оказывается в центре внимания после шума, вызванного двумя положительными результатами на антидопинге на Открытом чемпионате США. Перед турниром итальянец принимает решительные меры. Александр ЗВЕРЕВ и Борис БECKER делятся своим мнением.

 and  John Stellmacher
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Внезапный комментарий Александра Зверева, немецкого коллеги Зверева, о положительных тестах на...
Внезапный комментарий Александра Зверева, немецкого коллеги Зверева, о положительных тестах на допинг С Inner. Как недавно сообщалось, Зверев потерпел поражение в полуфинале Цинциннати.

- После допинговой полемики, Синнер решает расстаться со своими менеджерами.

Янник Синнер сталкивается с личными последствиями после скандала, связанного с его оправданием после двух нарушений антидопинговых правил перед US Open. На пресс-конференции он объявил, что прекратил сотрудничество с тренером Умберто Феррарой и физиотерапевтом Джакомо Нальди.

В откровенном признании 23-летний Синнер сказал: "Из-за этих ошибок я не могу больше доверять им. Я столкнулся со многими трудностями в последнее время, и теперь, когда вердикт вынесен, мне просто нужно время, чтобы передохнуть".

Легендарный теннисист Борис Беккер похвалил это решение, назвав его "умным выбором".

После двух положительных тестов в марте на запрещенный анаболический стероид клостебол и временного отстранения Синнер был оправдан независимым трибуналом, как сообщает теннисный регулирующий орган ITIA. Синнер убедительно доказал, что запрещенное вещество попало в его организм из-за массажа.

Появились сообщения о том, что Нальди порезал палец и обработал его спреем Трофодермин, содержащим клостебол. Нальди получил это от Феррары. Синнер поблагодарил обоих за их двухлетнее сотрудничество, назвав это трудным периодом для него и его команды - "и это все еще так".

Управление случаем Сinner со стороны контролирующих органов является горячей темой на этом году заключительного турнира Большого шлема. Александр Зверев заявляет, что его дружеские отношения с одним из его главных соперников остаются неизменными. "У меня нет мнения по этому поводу, так как я не имею достаточной информации", - сказал олимпийский чемпион по теннису 2021 года в Нью-Йорке. "Янник - замечательный человек, которого я знаю вне корта. Наши отношения всегда были крепкими, и они не ослабнут".

Зверев нашел один аспект "немного странным": публичное разглашение ITIA оправдания и положительных тестов в один день. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) планирует тщательно изучить это решение и сохраняет право оспорить его в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, если это будет необходимо.

Синнер, как первый сеяный игрок, начнет на US Open в понедельник. Он недавно выиграл турнир Masters-1000 и победил Зверева в полуфинале на пути к титулу.

После прекращения сотрудничества из-за потери доверия Синнер сказал, что ему нужно время, чтобы оправиться от недавних трудностей и результатов скандала. Сосредоточившись на своем предстоящем дебюте на US Open в качестве первого сеянного, Синнер стремится сохранить свою форму и продолжить свою победную серию.

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